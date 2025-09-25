ТСН у соціальних мережах

Зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон покинула акторство на шість років і назвала причину

Артистка не бере участь у жодних нових фільмах чи серіалах від 2019 року.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Емма Вотсон

Емма Вотсон / © Associated Press

Британська акторка Емма Вотсон, яка прославилася завдяки ролі Герміони в "Гаррі Поттері", відверто висловилася про свою тривалу творчу паузу.

В інтерв’ю The Hollywood Authentic зірка зізналася, що зробила шестирічну паузу й присвятила час собі та рідним через емоційне вигорання та тягар публічного життя. За словами 35-річної знаменитості, найбільше її виснажувала й "руйнувала душу" не сама акторська робота, а процес просування продукту та "постійне підчищення" публічного образу, який доводилося підтримувати для численних інтерв’ю та промокампаній.

І хоч Емма визнає, що "виграла лотерею" у минулому своєю легендарною роллю, проте зізнається, що тоді у її житті домінував постійний стрес на тлі шаленої популярності. Але все ж додає, що сумує за тією свободою, яку вона відчувала в моменті гри в кадрі, та "можливістю застосовувати свої навички".

Емма Вотсон / © Associated Press

Емма Вотсон / © Associated Press

"Тягар публічного образу потребує постійного підживлення, підчищення, прикрашання, надання йому блиску. Це надзвичайно енерговитратна справа. І відкинувши всі ці численні ідентичності, я відчула, що звільнилося стільки простору, аби бути кращою сестрою, донькою, подругою, онукою, а вже потім і мисткинею. І просто людиною, яка намагається самостійно критично мислити", — розповіла Емма.

За словами Вотсон, зараз вона віднаходить гармонію та спокій не лише у своїй неквапливій рутині та дозвіллям з родиною, але й намагається розвиватися поза камерами. Поки що зірка не готова розкривати всі карти нового проєкту, тож лише інтригує новим етапом у кар'єрі, який називає "пошуком вмикача світла у темряві".

"Я зараз працюю над… Власне, не хочу казати над чим, бо тоді звідусіль лунатиме: "Ну коли ж це буде? А що там з цим проєктом?". Тож я просто скажу, що працюю над тим, чого ще ніколи раніше не робила. Почуваюся так, як ніби йду навпомацки в темряві, намагаючись намацати контури чогось і сподіваюсь це станеться", — сміючись, додає акторка.

