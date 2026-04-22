Зірка "Гаррі Поттера" Редкліфф раптово зустрівся з фанаткою з Тернополя і зворушив реакцією на Україну

Деніел Редкліфф, українка Діана Паско / © threads.com/@diana_pasko

Британський актор Деніел Редкліфф, відомий роллю Гаррі Поттера в однойменній серії фільмів, зустрівся з українкою.

Про це у Threads розповіла сама дівчина родом з Тернополя на ім’я Діана Паско. Вона опублікувала відповідні фото з актором і зазначила, що на власні очі бачила ще й іншу зірку культового фільму — Тома Фелтона, який грав роль Драко Мелфоя. Діана зазначила, що зустріч сталася випадково після вистави у Нью-Йорку за участю двох знаменитостей.

За словами Діани, Деніел був дуже привітним із нею щойно почув звідки вона родом. Шанувальниця розповіла, що той навіть взяв її за руку та уважно вислухав. Своєю чергою дівчина не втратила нагоди й попросила залишити автограф на символічній листівці-марці з всім відомою патріотичною фразою про «руський корабль».

Після зустрічі з кумирами Діана Паско не приховує щастя. Вона ділиться, що її улюблений актор цілком виправдав очікування своєю однозначною підтримкою України у війні проти РФ.

«Щоб б ви робили, якщо зустріли Гаррі Поттера (Даніела Редкліфа) на вулицях Нью-Йорка? Або Драко (Тома Фелтона)? Довелося побувати на виставах цих неймовірних акторів і кумирів дитинства! З Даніелем після шоу навіть поспілкувалися. Коли він почув, що я з України, схопив мене за руку і одразу почав розпитувати: „Як ти? Як довго ти тут?“. Він підписав листівку з України і в очах було співчуття і видно, що хотів сказати, що підтримує Україну! Такий милий. Найкращий актор з дитинства», — зворушила Діана Паско.

