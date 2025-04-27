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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Гаррі Поттера" Руперт Грінт став батьком удруге і показав фото новонародженого

36-річний актор уже розсекретив ім'я малюка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Руперт Грінт

Руперт Грінт / © Associated Press

Британський актор театру і кіно Руперт Грінт, відомий за роллю Рона Візлі у "Гаррі Поттері" повідомив про поповнення у родині.

На сторінці в Instagram знаменитість поділився, що у нього народилася друга дитина. Ба більше, 36-річний актор показав перше фото новонародженого у милому боді, на якому вишите його ім'я. Так, Руперт із дружиною, акторкою Джорджією Грум назвав малюка Голді Джі Грінт. Дату народження крихітки, як і її обличчя та стать артист тримає у секреті.

До слова, раніше папараці вже помічали знаменитість на прогулянці з двома дітьми. Тож, вочевидь, Голді народили тижнями раніше, але тоді родина тримала це у таємниці. Натомість у дописі Грінт поділився, що поки малюк є ідеальним.

Друга дитина Руперта Грінта / © instagram.com/rupertgrint

Друга дитина Руперта Грінта / © instagram.com/rupertgrint

"Таємно народжена дитина розкрита. Представляємо Голді Джі Грінт. Малюк 10/10 (поки що)", — підписав кадр зірковий татусь.

До слова, Руперт Грінт і Джорджія Грум разом від 2011 року. Закохані вже виховують п'ятирічну доньку Венсдей Джі Грінт.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Гаррі Поттера" Крістен Стюарт таємно одружилася й згодом підтвердила свій шлюб із дівчиною палким поцілунком.

Дата публікації
Кількість переглядів
206
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