Том Фелтон / © Associated Press

Реклама

Британський актор Том Фелтон, який зіграв Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, записав несподіване відеозвернення для українського військового Олександра Іванова.

Особисте послання актора показали 21 листопада під час благодійного вечора «Синя сукня» у Львові. Відео опублікувало видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Олександр, який перебував у залі, не приховував здивування та емоцій від такого сюрпризу.

Реклама

Фелтон звернувся до українця як до особливого шанувальника історії про юного чарівника. Він згадав, що саме книжки Джоан Роулінг допомагали військовому пережити надзвичайно складний період у російському полоні. Актор також пожартував про факультети Гоґвортсу та пообіцяв підготувати для гостя особливий прийом. Так, зірка запросив захисника до Лондона, щоб він на власні очі побачив, де створювали культову кіносагу.

Реклама

«Це повідомлення для особливого Олександра. Ти величезний фанат „Гаррі Поттера“. І, наскільки я знаю, саме книжки про нього допомогли тобі пережити дуже-дуже темні часи. І, схоже, зараз ти сам робиш дуже багато, щоб підтримувати інших людей. Сподіваюся, ти зі Слизерину. Бо для Гафелпафу я таких повідомлень не записую. Як тобі ідея вирушити до Лондона на екскурсію студією „Гаррі Поттера“? Так, друже! Ти побачиш на власні очі місця, де створювали фільми. Тож сподіваюся, що це подарує тобі широку усмішку», — сказав Фелтон.

Дата публікації 10:09, 23.11.26 Кількість переглядів 2 Драко Мелфой запросив українського морпіха до світу Гаррі Поттера: особливий жест Тома Фелтона

Згодом сам захисник опублікував допис в Instagram і зізнався, що досі не може повірити в те, що сталося. За його словами, ще кілька років тому він навряд чи міг уявити, що актор, який зіграв одного з найвідоміших персонажів його улюбленої кіносаги, особисто звернеться до нього.

«Десь отак зі сторони сьогодні виглядала магія… Як сказала мені одна людина, таке відчуття, ніби порушився якийсь кармічний порядок. Ну скажіть мені хтось у 2021 році, що Том Фелтон буде записувати для мене відео? Те, що в мене немає слів і я вражений, — це взагалі нічого не сказати! Дякую всім!» — поділився Олександр.

Як історії про Гаррі Поттера допомогли українському морпіху в полоні

Олександр Іванов — майор морської піхоти, який служив у 36-й окремій бригаді та брав участь в обороні Маріуполя. Після боїв за місто він потрапив у російський полон, де провів чотири роки, один місяць і три дні. Додому захисник повернувся 15 травня 2026 року, після чого проходив реабілітацію.

Реклама

Увесь цей час на Олександра чекали дружина Неллі та син Демид. А сам військовий намагався підтримувати побратимів, які також опинилися в неволі. Для цього він пошепки переказував їм усі сім книжок про Гаррі Поттера. Історії про «хлопчика, який вижив» давали чоловікам змогу бодай ненадовго відволіктися від жахливої реальності та не втрачати надії.

Олександр Іванов

Про те, наскільки важливими ці книжки були для її чоловіка, Неллі розповіла самій авторці серії Джоан Ролінґ. Згодом навіть сама письменниця відгукнулася на цю історію та підготувала для українського захисника особливий подарунок — завдяки проєкту Ukraine WOW Олександр отримав особистого листа від письменниці та примірник першої книжки серії «Гаррі Поттер і філософський камінь» з її автографом.

У листі авторка зізналася, що була рада дізнатися про звільнення військового та його повернення додому. Вона також побажала йому міцного здоров’я, довгого й щасливого життя.

Новини партнерів