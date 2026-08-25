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Зірка "Гаррі Поттера" вперше вийшла заміж: кулон із зубом собаки замість обручки і вибір дати весілля з астрологом
Еванна Лінч зіграла весілля зі своїм обранцем. Пропонуємо дізнатися, яким було свято молодят.
Ірландська акторка Еванна Лінч, яка у "Гаррі Поттері" зіграла роль Луни Лавґуд, вперше вийшла заміж.
Радісну новину повідомляє видання Daily Mail. 35-річна артистка уклала офіційний шлюб із бойфрендом, французьким садівником Денісом Скіннером. Молодята вже й відгуляли весілля. До речі, дату церемонії вони обирали з астрологом. Найголовнішою умовою було уникнути сонячного затемнення.
Весілля парочки відбулося 21 серпня. Вони організували свято в Лондоні. Спочатку церемонія в ратуші Іслінгтона, після чого бенкет в музичному залі Вілтона. Зокрема, закохані провели цей день у колі найближчих та найрідніших. Усього на весіллі було 20 гостей.
Наречений на святкування одягнув темно-зелений костюм, білу сорочку та яскраву краватку, а от наречена — пишну спідницю та корсет, а образ вона доповнила вельоном. До речі, дивує й вибір обручки. Замість традиційної прикраси Еванна Лінч подарувала коханому намисто з зображенням зуба його собаки.
Зазначимо, парочка познайомилась 2021 року. Акторка одразу відчула особливий зв’язок із чоловіком. Врешті, 2023 року вони заручились. Щоправда, сталося це після гучної сварки. Та чоловік потім повторно освідчився. І ось нарешті закохані зіграли весілля.
До цього Еванна Лінч перебувала в тривалих стосунках із колегою за фільмом «Гаррі Поттер» Роббі Джарвісом, а також мала короткий роман зі співаком Анделом.
Нагадаємо, нещодавно донька голлівудських акторів Брюса Вілліса та Демі Мур вийшла заміж. 32-річна Таллула уклала шлюб із музикантом.