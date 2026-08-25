Зірка "Гаррі Поттера" вперше вийшла заміж: кулон із зубом собаки замість обручки і вибір дати весілля з астрологом

Еванна Лінч / © Associated Press

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Ірландська акторка Еванна Лінч, яка у "Гаррі Поттері" зіграла роль Луни Лавґуд, вперше вийшла заміж.

Радісну новину повідомляє видання Daily Mail. 35-річна артистка уклала офіційний шлюб із бойфрендом, французьким садівником Денісом Скіннером. Молодята вже й відгуляли весілля. До речі, дату церемонії вони обирали з астрологом. Найголовнішою умовою було уникнути сонячного затемнення.

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Весілля парочки відбулося 21 серпня. Вони організували свято в Лондоні. Спочатку церемонія в ратуші Іслінгтона, після чого бенкет в музичному залі Вілтона. Зокрема, закохані провели цей день у колі найближчих та найрідніших. Усього на весіллі було 20 гостей.

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Наречений на святкування одягнув темно-зелений костюм, білу сорочку та яскраву краватку, а от наречена — пишну спідницю та корсет, а образ вона доповнила вельоном. До речі, дивує й вибір обручки. Замість традиційної прикраси Еванна Лінч подарувала коханому намисто з зображенням зуба його собаки.

Еванна Лінч та її чоловік / © instagram.com/britishvogue

Зазначимо, парочка познайомилась 2021 року. Акторка одразу відчула особливий зв’язок із чоловіком. Врешті, 2023 року вони заручились. Щоправда, сталося це після гучної сварки. Та чоловік потім повторно освідчився. І ось нарешті закохані зіграли весілля.

До цього Еванна Лінч перебувала в тривалих стосунках із колегою за фільмом «Гаррі Поттер» Роббі Джарвісом, а також мала короткий роман зі співаком Анделом.

Нагадаємо, нещодавно донька голлівудських акторів Брюса Вілліса та Демі Мур вийшла заміж. 32-річна Таллула уклала шлюб із музикантом.

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