Зірка "Гаррі Поттера" заручилась з бойфрендом після 12 років стосунків та народження чотирьох дітей

Джессі Кейв / © Associated Press

Британська гумористка та акторка Джессі Кейв, яка прославилась завдяки ролі Лаванди Браун у фільмах про Гаррі Поттера, оголосила про заручини з бойфрендом, коміком Алфі Брауном.

Радісною новиною знаменитість поділилась в Instagram. 38-річна Джессі Кейв опублікувала фото, на якому постає в обіймає коханого. Усміхнена акторка демонструвала обручку на безіменному пальці. Вона також пожартувала, що їхні стосунки нарешті стають серйознішими. До слова, пара вже 12 років разом та виховує чотирьох спільних дітей.

"12 років і четверо дітей потому… Це стає серйозним!" – пожартувала артистка.

Джессі Кейв та Алфі Браун / © instagram.com/jessiecave

Зазначимо, Джессі Кейв та Алфі Браун протягом 12 років перебувають в стосунках. За цей час у пари народилось четверо дітей – сини Донні, Абрахам і Беккер та донька Марго. 2018 року вони пережили розрив, проте закохані змогли помиритися та налагодити стосунки.

