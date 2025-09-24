- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 197
- Час на прочитання
- 2 хв
Зірка Голлівуду Алісса Мілано видалила грудні імпланти та зробила важливу заяву: "Я вільна"
Артистка звернулася до фанів та зізналася, що відтепер вона відчуває себе іншою людиною.
Голлівудська акторка Алісса Мілано видалила грудні імпланти й розповіла, що це рішення стало для неї шляхом до справжньої свободи та прийняття себе.
У своєму дописі в Instagram акторка розповіла, що вирішила позбутися імплантів, аби відпустити "хибні наративи" та повернути собі справжнє відчуття жіночності. Алісса зазначила, що у такий спосіб вона відмовляється від нав’язаних стереотипів про сексуальне та красиве тіло, яке можливо досягти лише за допомогою оперативних втручань.
"Сьогодні я відпускаю всі ці хибні наративи — ті частини себе, які насправді ніколи не були мною. Я відпускаю тіло, яке сексуалізували, яке зазнало зневаги, у яке я вірила як у необхідність, щоб бути привабливою, коханою, успішною, щасливою", — відверто написала зірка під світлиною.
Вона наголосила, що її вибір не засуджує жінок, які вирішили зробити імпланти, адже для багатьох це може бути шляхом до власної свободи та впевненості. Акторка додала, що у кожного своє сприйняття краси та необхідних заходів для досягнення бажаного результату.
"Те, що для мене є хибним наративом, може бути цілком правильним для когось іншого, і я надзвичайно рада, що ми всі можемо знаходити свою жіночність і спокій на власних умовах", — заявила Мілано.
Алісса підкреслила, що сьогодні відчуває себе коханою, жіночною та успішною незалежно від зовнішності. Фани одразу почали підтримувати кумирку й надсилати теплі коментарі, слова захоплення та компліменти за сміливість і чесність.
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Даша Майорова зменшила груди та показала результат операції. Зірка розкрила, що мріяла про зміну з 13 років.