Зірка Голлівуду Алісса Мілано видалила грудні імпланти та зробила важливу заяву: "Я вільна"

Алісса Мілано / © Associated Press

Реклама

Голлівудська акторка Алісса Мілано видалила грудні імпланти й розповіла, що це рішення стало для неї шляхом до справжньої свободи та прийняття себе.

У своєму дописі в Instagram акторка розповіла, що вирішила позбутися імплантів, аби відпустити "хибні наративи" та повернути собі справжнє відчуття жіночності. Алісса зазначила, що у такий спосіб вона відмовляється від нав’язаних стереотипів про сексуальне та красиве тіло, яке можливо досягти лише за допомогою оперативних втручань.

"Сьогодні я відпускаю всі ці хибні наративи — ті частини себе, які насправді ніколи не були мною. Я відпускаю тіло, яке сексуалізували, яке зазнало зневаги, у яке я вірила як у необхідність, щоб бути привабливою, коханою, успішною, щасливою", — відверто написала зірка під світлиною.

Реклама

Алісса Мілано / © instagram.com/milano_alyssa

Вона наголосила, що її вибір не засуджує жінок, які вирішили зробити імпланти, адже для багатьох це може бути шляхом до власної свободи та впевненості. Акторка додала, що у кожного своє сприйняття краси та необхідних заходів для досягнення бажаного результату.

"Те, що для мене є хибним наративом, може бути цілком правильним для когось іншого, і я надзвичайно рада, що ми всі можемо знаходити свою жіночність і спокій на власних умовах", — заявила Мілано.

Алісса підкреслила, що сьогодні відчуває себе коханою, жіночною та успішною незалежно від зовнішності. Фани одразу почали підтримувати кумирку й надсилати теплі коментарі, слова захоплення та компліменти за сміливість і чесність.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Даша Майорова зменшила груди та показала результат операції. Зірка розкрила, що мріяла про зміну з 13 років.