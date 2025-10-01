Зірка Голлівуду Двейн Джонсон здивував заявою після схуднення на 30 кг

Двейн Джонсон / © Associated Press

Голлівудський актор Двейн Джонсон, більш відомий як "Скеля", відверто розповів про кардинальні зміни у своїй зовнішності.

Раніше стало відомо, що така трансформація пов’язана з фільмом "Незламний". Втім, сам актор пояснив, що зміни були необхідні для проєкту "Музика ящірок". У кінострічці Джонсон зіграє 70-річного чоловіка. Ідею запропонував американський режисер Бенні Сафді, і зірка одразу прийняв пропозицію. Він також додав, що орієнтувався на приклад Клінта Іствуда, який у 75 років залишався в чудовій формі.

"Я сидів на дієті… Тепер я щасливий, що у мене немає зайвої ваги. Можу спокійно заправити сорочку й не мати такий вигляд, ніби я вагітний. Почуваюся добре", — сказав Джонсон у розмові з Variety.

