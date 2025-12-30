Зірка Голлівуду Джордж Клуні з дружиною та дітьми офіційно змінив громадянство

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Американський актор Джордж Клуні разом із дружиною Амаль та двома дітьми офіційно змінив громадянство.

Родина зірки Голлівуду отримала паспорти Франції, про що повідомляє видання AFP. Тепер у Клуні подвійне громадянство – американське та французьке.

Вже й відома причина такого рішення. Раніше Джордж Клуні вихваляв закони Франції, що стосуються конфіденційності. Артист ділився, що діти можуть спокійно ходити до школи, і водночас не боятися, що на них вже чекають папараці. Тож, вочевидь, саме повага до приватного життя й стала вирішальним фактором в отриманні громадянства.

"Я люблю французьку культуру, мову. Тут не фотографують дітей. Біля шкільних воріт немає папараці, які б ховалися. Це для нас головне", - говорив актор.

До слова, Джордж Клуні доволі часто подорожує до Європи та навіть має нерухомість в Італії. Також 2021 року актор придбав колишню виноробню у Франції, що була перебудована в маєток.

Нагадаємо, нещодавно Джордж Клуні повідомив про горе в його родині. Пішла з життя рідна людина артиста.