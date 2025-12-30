ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
979
Час на прочитання
1 хв

Зірка Голлівуду Джордж Клуні з дружиною та дітьми офіційно змінив громадянство

Вже відомо, громадянами якої країни є родина артиста.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Амаль та Джордж Клуні

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Американський актор Джордж Клуні разом із дружиною Амаль та двома дітьми офіційно змінив громадянство.

Родина зірки Голлівуду отримала паспорти Франції, про що повідомляє видання AFP. Тепер у Клуні подвійне громадянство – американське та французьке.

Вже й відома причина такого рішення. Раніше Джордж Клуні вихваляв закони Франції, що стосуються конфіденційності. Артист ділився, що діти можуть спокійно ходити до школи, і водночас не боятися, що на них вже чекають папараці. Тож, вочевидь, саме повага до приватного життя й стала вирішальним фактором в отриманні громадянства.

"Я люблю французьку культуру, мову. Тут не фотографують дітей. Біля шкільних воріт немає папараці, які б ховалися. Це для нас головне", - говорив актор.

До слова, Джордж Клуні доволі часто подорожує до Європи та навіть має нерухомість в Італії. Також 2021 року актор придбав колишню виноробню у Франції, що була перебудована в маєток.

Нагадаємо, нещодавно Джордж Клуні повідомив про горе в його родині. Пішла з життя рідна людина артиста.

Дата публікації
Кількість переглядів
979
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie