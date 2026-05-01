Зірка Голлівуду Енн Гетевей на знак підтримки України зробила особливий жест на публіці

Енн Гетевей / © Associated Press

Реклама

Голлівудська акторка Енн Гетевей на знак підтримки України зробила особливий жест на публіці.

Знаменитість знялась у продовженні фільму "Диявол носить Prada 2". Артистка нині активно ходить на різні публічні заходи, аби в тому числі й привернути більше уваги до стрічки. Нещодавно Енн Гетевей завітала на "Вечірнє шоу" з Джиммі Фелоном, що знімають у Нью-Йорку. Особливої уваги привертало вбрання знаменитості.

Так, Енн Гетевей обрала класичний чорний костюм від Versace, білу сорочку, комір якої розстібнула, та босоніжки. До свого образу акторка додала особливу деталь, яка приємно потішила українців. На жакеті знаменитості красувалась хустинка у синьо-жовтих кольорах. Таким чином зірка Голлівуду публічно підтримала Україну.

Реклама

Зазначимо, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на українські землі, то Енн Гетевей не лишилась осторонь. Вона засудила російську агресію. Окрім того, знаменитість пожертвувала кошти до низки фондів, а саме "Червоний хрест", UNICEF та Save the Children. Артистка закликала своїх прихильників слідувати її прикладу та теж підтримувати українців.

Нагадаємо, в українських кінотеатрах стартував показ фільму "Диявол носить Prada 2", де знялись зірки Голлівуду Енн Гетевей, Меріл Стріп та Емілі Блант. Виявляється, в стрічці засвітився український ведучий Андрій Данілевич та його дружина. Нещодавно подружжя шокувало гонораром, який отримало за знімання у фільмі.

Новини партнерів