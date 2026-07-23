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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
669
Час на прочитання
2 хв

Зірка Голлівуду приготував український борщ за рецептом тещі з Києва та нагодував ним відому акторку

Борщ був, до речі, незвичайним, а вегетаріанським.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Ебон Мосс-Бакрак

Ебон Мосс-Бакрак / © Associated Press

Зірка Голлівуду Ебон Мосс-Бакрак, який знімався у серіалі «Ведмідь», приготував борщ за рецептом тещі-українки та нагодував ним відому американську акторку Айо Едебірі.

Артисти стали героями нового випуску шоу NYT Cooking. У проєкті гості діляться своїми кулінарними рецептами та секретами приготування різноманітних страв. Так от, цього разу Ебон Мосс-Бакрак вчив готувати українських борщ. До речі, страва була незвичайною, а вегетаріанською. Сам актор цей рецепт дізнався від своєї вже покійної тещі Лідії Ємчук.

Айо Едебірі та Ебон Мосс-Бакрак / © скриншот з відео

Айо Едебірі та Ебон Мосс-Бакрак / © скриншот з відео

Під час приготування Ебон Мосс-Бакрак вчив колегу Айо Едебірі вимовляти слово «борщ», а також звертав увагу, що це українська традиційна страва, яка належить до спадщини ЮНЕСКО. Окрім того, актор символічно одягнув на футболку знак у вигляді прапора України.

Після приготування вони спробували страву. Ебон Мосс-Бакрак порадив подавати борщ зі сметаною та кропом. Також актор не відмовився від скибки чорного хліба.

Айо Едебірі та Ебон Мосс-Бакрак / © скриншот з відео

Айо Едебірі та Ебон Мосс-Бакрак / © скриншот з відео

Зазначимо, Ебон Мосс-Бакрак — американський актор, який знімався у серіалі «Ведмідь». До речі, за роль у цій стрічці він двічі став лауреатом «Еммі» у категорії «Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі». Зірка Голлівуду перебуває в шлюбі з фотографкою Єленою Ємчук, яка родом із Києва.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Річард Гір зробив гучну заяву про Україну. Також артист відкрив світу очі на пропаганду Росії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
669
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