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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс завела сторінку в Instagram і одразу зробила жорстку заяву

Знаменитість пригрозила гейтерам.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Американська акторка Дженніфер Лоуренс, яка грала у фільмі «Голодні ігри», яскраво дебютувала в Instagram.

Знаменитості зазвичай є активними користувачами соцмереж. Однак це не стосувалося 36-річної Дженніфер Лоуренс. Акторка не квапилась реєструватися у фотоблогу. Та нарешті зірка «Голодних ігор» приємно потішила прихильників. Тепер Дженніфер Лоуренс офіційно є в Instagram.

Щоправда, зірка Голлівуду у першому ж дописі зробила жорстку заяву. Знаменитість пригрозила гейтерам. Акторка видала, що раптом хтось писатиме їй негатив, вона одразу ж видалить сторінку.

«Якщо хтось скаже щось негативне, я піду. Негайно, без зайвих запитань. Якщо хтось навіть подумає щось погане — я дізнаюся і піду», — жартівливо видала акторка.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

На сторінку Дженніфер Лоуренс одразу ж почали підписуватися її прихильники. Зараз сторінка налічує майже 4 мільйони підписників. У коментарях зірку запевняють, що жодного негативу не буде.

  • Я захищатиму ваші коментарі від негативу!

  • Пишу тільки про хороше!

  • Я готовий оголосити війну, якщо хтось не поважатиме Дженніфер!

Нагадаємо, нещодавно інша голлівудська зірка теж дебютувала в Instagram. Йдеться про Сандру Буллок, яка раніше уникала соцмереж. Акторка вже й насмішила першим дописом, в якому відзначилась кумедною витівкою з блендером.

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