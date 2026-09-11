Зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс завела сторінку в Instagram і одразу зробила жорстку заяву

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Реклама

Американська акторка Дженніфер Лоуренс, яка грала у фільмі «Голодні ігри», яскраво дебютувала в Instagram.

Знаменитості зазвичай є активними користувачами соцмереж. Однак це не стосувалося 36-річної Дженніфер Лоуренс. Акторка не квапилась реєструватися у фотоблогу. Та нарешті зірка «Голодних ігор» приємно потішила прихильників. Тепер Дженніфер Лоуренс офіційно є в Instagram.

Реклама

Щоправда, зірка Голлівуду у першому ж дописі зробила жорстку заяву. Знаменитість пригрозила гейтерам. Акторка видала, що раптом хтось писатиме їй негатив, вона одразу ж видалить сторінку.

Реклама

«Якщо хтось скаже щось негативне, я піду. Негайно, без зайвих запитань. Якщо хтось навіть подумає щось погане — я дізнаюся і піду», — жартівливо видала акторка.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

На сторінку Дженніфер Лоуренс одразу ж почали підписуватися її прихильники. Зараз сторінка налічує майже 4 мільйони підписників. У коментарях зірку запевняють, що жодного негативу не буде.

Я захищатиму ваші коментарі від негативу!

Пишу тільки про хороше!

Я готовий оголосити війну, якщо хтось не поважатиме Дженніфер!

Нагадаємо, нещодавно інша голлівудська зірка теж дебютувала в Instagram. Йдеться про Сандру Буллок, яка раніше уникала соцмереж. Акторка вже й насмішила першим дописом, в якому відзначилась кумедною витівкою з блендером.

Новини партнерів