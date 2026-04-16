Зірка "Голодних ігор" відкрив вогонь по людях просто на вулиці: відомі шокувальні деталі злочину

Ітан Джеймісон, відомий як актор-дитина з франшизи «Голодні ігри», опинився в центрі гучної кримінальної справи у США за обвинуваченнями у збройному нападі.

За даними слідства, інцидент стався пізно ввечері 22 березня 2026 року. Подія почалася зі стрілянини по автомобілю, в якому перебувало троє чоловіків. Поліція отримала виклик і швидко прибула на місце. Один із потерпілих повідомив про нападника на електровелосипеді. Згодом детективи встановили особу ймовірного стрільця. Ним виявився 27-річний Ітан Джеймісон.

У справі фігурує щонайменше один постріл із 9-мм напівавтоматичної зброї, після чого підозрюваний залишив місце події, повідомляє People.

Після інциденту правоохоронці розпочали активний пошук і затримали Джеймісона 8 квітня. Йому висунули одразу кілька тяжких обвинувачень, пов’язаних з нападом із застосуванням смертельної зброї та ймовірним наміром убивства. Вже наступного дня суд ухвалив рішення не відпускати його під заставу, тож він залишився під вартою.

Справу розглядатимуть далі 30 квітня 2026 року. Тоді суд має оцінити зібрані матеріали та визначити наступні процесуальні кроки у справі.

Зазначимо, Ітан Джеймісон отримав першу популярність ще в дитинстві після ролі в «Голодних іграх», де він зіграв триб’ютa з округу 4, однак у дорослій кар’єрі рідко з’являвся у великих проєктах і дедалі частіше залишався поза увагою публіки.

Нагадаємо, нещодавно зірка «Беверлі-Гіллз» стала жертвою моторошної ДТП. Відомо про стан сімох дітей, які були в салоні.