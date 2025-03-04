Зірка "Холостячки" Андрій Шатирко одружився і показав весілля, яке зіграв за кордоном

Колишній учасник шоу "Холостячка", де героїнею була Ксенія Мішина, Андрій Шатирко одружився.

Про кардинальні зміни в особистому житті блогер повідомив у Instagram. Після освідчення у лютому Андрій Шатирко офіційно узаконив стосунки з моделлю та блогеркою Катериною Гринько. Разом пара вже тривалий час проживала у США, тому весілля вони зіграли за кордоном. Для урочистостей наречені обрали славнозвісну зіркову так звану "маленьку білу каплицю" у Лас-Вегасі. Ведучим церемонії став чоловік у костюмі Елвіса Преслі.

Весілля Андрія Шатирка / Фото: instagram.com/ekaterinagrinko

Весілля Андрія Шатирка / Фото: instagram.com/ekaterinagrinko

"Поки світ сходить з розуму, ми сходили в каплицю й одружилися. Саме так, як у наших дрім-бордах: в серці Лас-Вегаса, а церемонію провів сам Елвіс Преслі (без жартів) у каплиці, де одружувалися Памела Андерсон, Брюс Уілліс, Брітні Спірс, Дженніфер Лоренс, Френк Сінатра, Демі Мур, Майкл Джордан та інші", - написав Андрій.

Новоспечені молодята вже похизувалися щасливими кадрами зі свого весілля. До слова, Шатирко для одруження обрав класичний синій костюм, а ось його наречена – обтислу білу сукню на тонких бретелях і довгий велян.

Весілля Андрія Шатирка / Фото: instagram.com/ekaterinagrinko

Весілля Андрія Шатирка / Фото: instagram.com/ekaterinagrinko

Весілля Андрія Шатирка / Фото: instagram.com/ekaterinagrinko

Весілля Андрія Шатирка / Фото: instagram.com/ekaterinagrinko

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк пояснила, чому відкладає весілля після освідчення їй коханого-військового.

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