Зірка "Холостяка-12" Варлей повністю оголилася для чоловічого журналу Playboy

Акторка продемонструвала сексуальну фігуру.
Учасниця реаліті "Холостяк-12", акторка Вікторія Варлей розбурхала уяву шанувальників сміливою фотосесією для чоловічого журналу Playboy Україна.
На сторінках глянцю колишня дівчина актора Тараса Цимбалюка постала повністю оголеною – Вікторія продемонструвала пишний бюст, довгі ноги, плаский животик, а пікантні місця прикрила руками.
З одягу на Варлей подекуди присутні лише білі стринги та шапочки для плавання. В інтерв'ю виданню артистка поділилася, що наразі вона готується до кастингів на Netflix, тож цілком ймовірно, що невдовзі Вікторію можна буде побачити в американській стрічці.
Зазначимо, що акторка Вікторія Варлей була учасницею 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк", втім не перемогла на шоу. Після проєкту артистка вирушила до США, де зустріла своє кохання. 4 квітня 2022 року Вікторія вийшла заміж за бізнесмена з російським корінням. Та за словами Варлей, її обранець підтримує Україну і допомагає разом з нею ЗСУ.
Читайте також:
- Остап Ступка влаштував "п'яну" ДТП у центрі Києва: є постраждалі – джерела
- Зірки-чоловіки, які під час війни виїхали з України та не повернулися
- Юрій Горбунов прокоментував зникнення свого кума Потапа і його скандальний трек "Волонтер"
- Ексчоловік-аб'юзер Ксенії Мішиної під час війни вперше побачив свого 10-річного сина