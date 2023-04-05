Зірка "Холостяка-12" Варлей повністю оголилася для чоловічого журналу Playboy

Учасниця реаліті "Холостяк-12", акторка Вікторія Варлей розбурхала уяву шанувальників сміливою фотосесією для чоловічого журналу Playboy Україна.

На сторінках глянцю колишня дівчина актора Тараса Цимбалюка постала повністю оголеною – Вікторія продемонструвала пишний бюст, довгі ноги, плаский животик, а пікантні місця прикрила руками.

Вікторія Варлей для Playboy / Фото: playboy.ua

Вікторія Варлей для Playboy / Фото: playboy.ua

Вікторія Варлей для Playboy / Фото: playboy.ua

З одягу на Варлей подекуди присутні лише білі стринги та шапочки для плавання. В інтерв'ю виданню артистка поділилася, що наразі вона готується до кастингів на Netflix, тож цілком ймовірно, що невдовзі Вікторію можна буде побачити в американській стрічці.

Вікторія Варлей для Playboy / Фото: playboy.ua

Вікторія Варлей для Playboy / Фото: playboy.ua

Зазначимо, що акторка Вікторія Варлей була учасницею 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк", втім не перемогла на шоу. Після проєкту артистка вирушила до США, де зустріла своє кохання. 4 квітня 2022 року Вікторія вийшла заміж за бізнесмена з російським корінням. Та за словами Варлей, її обранець підтримує Україну і допомагає разом з нею ЗСУ.

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