Зірка "Холостяка" народила первістка в екзотичній країні та показала перше фото малюка

Фіналістка третього сезону шоу "Холостяк", де героєм був скандальний хірург Андрій Іскорнєв, Яна Станішевська вперше стала мамою.

Радісною звісткою блогерка поділилася в Instagram. Яна розсекретила, що народила сина, якого назвала Тео. До слова, ексучасниця "Холостяка" народжувала в одному з пологових Кенії, де вже тривалий час проживає з чоловіком Віктором.

Тим часом Станішевська вже встигла показати перше фото крихітки з пологового. Щоправда, на фото видніється лише його маленька ніжка.

Яна Станішевська народила первістка

"Здається, прийшов час поділитись і з вами…. Наш синочок Тео. Офіційно мама та тато", - повідомила ексучасниця "Холостяка".

Батьком новонародженого Тео став чоловік на ім'я Віктор, який був однокласником Яни. Пара узаконила свої стосунки восени 2014 року. Але перед тим Станішевська крутила роман зі скандальним героєм "Холостяка-3" Андрієм Іскорнєвим, від якого завагітніла ще під час знімань шоу. Утім, пара тоді так і не стала батьками – Яна втратила дитину. Після цього головний герой шоу покинув обраницю та пішов до іншої з реаліті.

Яна Станішевська з чоловіком Віктором

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік прокоментував скандал щодо мовного питання, який спалахнув між Інною Бєлєнь і Олександром Тереном.

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