Зірка "Холостяка" Терен на тлі розриву стосунків з Бєлєнь гнівно звернувся до неї: "Дай спокій"

Головний герой реалітішоу "Холостяк-13" Олександр Будько Терен приголомшив подробицями закінчення роману з Інною Бєлєнь.

Олександр на тлі хейту в його бік вийшов на зв'язок із заявою про колишню. Зокрема, у фотоблогу відповів на закиди, що заблокував Інну в Instagram. Терен пояснив, що насправді просто відписався від блогерки, бо тривалий час вона приховувала від нього сторіз.

"Як же важко мені це дається, але мушу зробити сьогодні ще одну сторіз з цього приводу. Я не блокував Інну Бєлєнь. Я просто відписався від людини, яка близько місяця приховувала від мене свої сторіз, що також видно на екрані", - розповів холостяк.

Олександр Будько Терен про розставання з Інною Бєлєнь / Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Врешті, на тлі їхнього конфлікту після розставання Олександр зазначив, що тепер Інна ігнорує його у соцмережах. Тому він публічно звернувся до неї у сторіз із проханням полишити його та не вплутувати у нові скандали. І додав, що хоче для блогерки та волонтерки лише найкращого.

"Інно, оскільки ти ігноруєш мене в месенджерах та не відповідаєш, нехай напишу тобі це тут. Будь ласка, давай іти далі окремо без вигаданих сварок та інтриг. Я не хочу для тебе нічого поганого, дай, будь ласка, і мені спокій у відповідь. Дякую!" – підсумував Терен.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік відреагував на болісний розрив Терена з Бєлєнь.

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