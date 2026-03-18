Зірка "Голосу країни" мобілізувався до лав ЗСУ: де служить співак

Марко Квітка / © instagram.com/markokvitka

Зірка 10 сезону вокального проєкту "Голос країни", співак Марко Квітка повідомив про вступ до лав ЗСУ.

Про це артист розповів у своєму Instagram. Зокрема, виконавець опублікував серію світлин, на яких він зображений у військовій формі. Марко Квітка поділився, що 2026 рік розпочався з нового розділу в житті. Зокрема, артист долучився до лав ЗСУ.

Співак також поділився, що вже пройшов базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Виконавець став десантником. Більше подробиць Марко Квітка розкривати не став. Також артист попросив не ставити йому зайвих запитань, оскільки він не зможе дати на них відповідей.

"Рік почався з досвіду, на який я не чекав. Але так сталося, відтепер військовослужбовець. Вдячний за ці два місяці досвіду, які зробили мене сильнішим, навчили цінувати з новою силою та створили нову сторону мене - десантника! У десанті солдат має вміти все, тому навчання було потужне", - поділився артист.

Зазначимо, Марко Квітка – учасник "Голосу країни-10". Артист спочатку був у команді тренера Дмитра Монатіка, але згодом потрапив під керівництво Тіни Кароль. До фіналу Квітка потрапити не зміг. Після "Голосу країни" артист розвивав співочу кар'єру.

