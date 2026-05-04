Зірка "Голосу країни" Роман Сасанчин після розлучення чесно зізнався, чи перебуває зараз у стосунках

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Реклама

Український співак та переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин чесно зізнався, чи знайшов нове кохання після розлучення.

Від осені минулого року артист холостякує. На проєкті "ЖВЛ" виконавець зізнається, що зараз зосереджений на розвитку та роботі, оскільки треба заробляти та допомагати доньці. Що ж стосується особистого життя, то Роман поки що одинак. Співак говорить, що цілеспрямовано стосунків не шукає, але переконаний, що ще зустріне свою людину.

"Я вважаю так: хто в майбутньому має бути в моєму житті, він обов'язково буде. Це обов'язково одразу сприймається, коли знаходиться та людина, яка потрібна. Зараз є спілкування на роботі, між друзями, але щоб особисто мені треба терміново дівчина, то ні. Я зараз більший акцент роблю на розвитку, роботі. Звісно, треба заробляти і підтримувати дитину", - говорить артист.

Реклама

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Виконавець також прокоментував й розлучення з дружиною. Ініціаторкою розриву була саме Іванна. Хоч співак спочатку намагався врятувати цей шлюб, проте зараз розуміє, що вони вчасно поставили крапку. Роман Сасанчин говорить, що далі було б лише гірше. А так вони з Іванною змогли розійтися на більш-менш позитивній ноті та не витрачали більше часу одне одного.

"Людина сказала так, як вона думає, і так, як вона хотіла. Бо є дуже багато випадків, коли вже жодної любові і нічого живого немає, а люди морочать одне одному голову і тягнуть це все. Воно вже призводить до чогось гіршого. Не те, щоб до конфліктів, а до якоїсь ненависні, і тоді вже далеко не на хорошій ноті розходяться. А тут мені сказали так, як є, і всі це прийняли. Ми далі живемо і не втрачаємо час, який далі міг би бути витрачений", - прокоментував співак.

Нагадаємо, нещодавно Роман Сасанчин розсекретив, чим зараз займається. Артист зізнався, що приносить йому дохід.

Новини партнерів