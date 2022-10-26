Зірка "Хронік Нарнії" вперше показала чималі шрами на руці і розповіла, як ледь не лишилася кінцівки

Зірка стрічки "Хроніки Нарнії", яка зіграла Люсі, англійська акторка Джорджі Генлі вперше розповіла про страшну хворобу, через яку ледь не лишилася руки.

У своєму Instagram артистка поділилася, що у 18-річному віці у неї стався некротичний фасциїт – інфекція підшкірних м'яких тканин, яка загрожує життю. Тоді Генлі навчалася на шостому курсі університету.

Джорджі Генлі у "Хроніках Нарнії"

Акторка поділилася, що їй спочатку зробили виснажливу інвазивну, а потім обширну реконструктивну операцію, які призвели до серії пересадок шкіри та, як результат, шрамів. Хірургічне втручання знадобилося, аби запобігти ампутації лівої кисті та руки Джорджі.

"Протягом останніх дев'яти років я відкрито розповідала про свої шрами в особистому житті, але повністю приховувала їх у будь-якому професійному контексті: носіння пов'язок чи покривал, грим на знімальному майданчику та сцені, довгі рукави, коли мене могли сфотографувати, штани, щоб я могла сунути руку до кишені", - каже акторка.

Джорджі Генлі / Фото: Associated Press

Генлі дуже переймалася, що її шрами на руці завадять їй отримати роботу, оскільки галузь, у якій вона працює "часто зосереджується на дуже вузькому уявленні про те, що вважається естетичною "досконалістю".

"Правда в тому, що не існує такого поняття, як "ідеал", але я все ще жила з соромом почуватися інакшою, що посилювалося очікуваннями, які виникли на початку моєї кар'єри в молодому віці. Але моїх шрамів не варто соромитися. Вони є картою болю, який витримало моє тіло, і, найголовніше, нагадуванням про моє виживання. Вони не впливають на мою здатність як актора, і я пишаюся тим, що я людина, яка має помітні шрами в цій індустрії", - резюмувала артистка.

Джорджі Генлі вперше показала свої шрами / Фото: instagram.com/georgiehenley

Нагадаємо, декілька місяців тому голлівудський актор Ештон Кутчер вперше розповів, що два роки тому у нього розвинулося аутоімунне захворювання. Рідкісна форма васкуліту вплинула на кровоносні судини зірки і викликала набряк. Через це знаменитість ледь не осліп, не оглух та не міг ходити.

Читайте також: