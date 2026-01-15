ТСН у соціальних мережах

Гламур
370
2 хв

Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк незграбно полаялася російською мовою й нарвалася на шквал критики

Емілія Кларк неочікуваного з’явилася у серіалі, де події розгортаються в Москві.

Віра Хмельницька
Емілія Кларк

Емілія Кларк / © Associated Press

Британська акторка Емілія Кларк, відома роллю Данерис у «Грі престолів», зіграла працівницю посольства США в серіалі про шпигунство в СРСР і отримала неоднозначну реакцію публіки.

Так, зірка опинилася в центрі скандалу через участь у серіалі «Ponies» («Поні»), події якого розгортаються в Москві. У проєкті акторка не лише перевтілилася в американську дипломатичну працівницю, а й заговорила російською мовою, що викликало гостру реакцію в соцмережах.

Серіал переносить глядачів у 1977 рік, у розпал холодної війни. Сюжет зосереджений на двох співробітницях посольства США в Москві, чиї чоловіки гинуть за загадкових обставин. Після трагедії героїні опиняються втягнутими у світ таємних операцій і починають співпрацювати з ЦРУ.

Допис FilmUpdates

Допис FilmUpdates

Фрагмент із серіалу, де Емілія Кларк говорить і поміж тим лається російською, опублікував акаунт Film Updates у соцмережі X, який можна переглянути за цим посиланням. Саме це відео й спровокувало хвилю критики. Користувачі звинуватили авторів стрічки в черговій романтизації Росії та її образу в західному кінематографі — особливо на тлі війни проти України.

  • Це не лише має вигляд карикатури, але й розчаровує. Дивуюся, чому раптом стало мейнстрімом «всюди пхати російську тематику». Це змушує замислитися, хто вам платить. Росіяни продовжують вбивати та руйнувати. Росія — держава-терорист

  • Дія розгортається в СРСР, а не в РФ

  • Знову Захід нахвалює російських терористів у стрічках

Нагадаємо, нещодавно актор Тімоті Шаламе також розлютив зверненням до українців і зробив неоднозначний жест.

