Зірка "Гри престолів" завершив візит до України та показав світові моторошну реальність

Ніколай Костер-Вальдау / © Associated Press

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Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джеймі Ланністера в серіалі «Гра престолів», завершив візит до України та записав емоційне послання світу, у якому нагадав про реалії життя українців під російськими обстрілами.

Знаменитість опублікував відео в Instagram в останній день перебування в нашій країні. Він показав актуальну карту повітряних тривог. На ній значна частина українських регіонів позначена жовтим і червоним рівнями небезпеки. Тим часом у небі перебували російські безпілотники. Актор звернув увагу на разючу різницю між власним становищем і ситуацією, у якій опинилися мільйони українців.

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«Це мій останній день в Україні. Я вже їду. Я познайомився з неймовірними людьми, гарно провів час. Але ось такий вигляд має Україна на карті, яка показує, де зараз відбуваються атаки. Настав час їхати додому. Я можу повернутися додому, мені пощастило. А українці не можуть», – сказав Ніколай Костер-Вальдау.

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Ніколай Костер-Вальдау / © Instagram

Актор не приховував, що йому пощастило мати можливість залишити небезпечну територію та повернутися до безпечнішого життя. Водночас українці щодня змушені рахуватися із загрозою російських атак, не маючи змоги просто залишити свої домівки та повернутися тоді, коли небезпека мине.

«Гра престолів» принесла Костеру-Вальдау світову популярність, однак цього разу увагу до нього привернула не акторська робота, а побачене в Україні.

Ніколай Костер-Вальдау / © Instagram

Нагадаємо, про приїзд Ніколая Костера-Вальдау до України стало відомо наприкінці жовтня. Під час візиту знаменитість особисто зіткнувся з наслідками російської агресії. Зокрема, одну з ночей йому довелося провести на розкладачці в київському метро, де він перечікував повітряну тривогу. Також актор відвідав Чорнобильську АЕС, побував на місці російського удару в Дніпровському районі Києва та завітав до Миколаєва, де поспілкувався з шанувальниками.

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