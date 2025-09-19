Зірка гурту "Аква Віта" розкрив правду про смерть 34-річної доньки: "То було пеклом"

Ігор Балан / © facebook.com/igor.balan.94

Український співак Ігор Балан, колишній учасник гурту "Аква Віта", відверто розповів про втрату старшої доньки Яни.

Зірка зізнався, що вони з родиною дуже важко переживали цю трагедію. Ігор наголосив на тому, що ситуацію ускладнювало те, що в жодному з медзакладів дівчині не могли поставити правильний діагноз.

"Те, що ми пережили, то було пеклом. Іноді я взагалі не розумію медицину. Скільки було зроблено обстежень, а діагноз так і не встановили. Врешті-решт вже сказали, що онкологія. Зрозуміло, що онкологія, тому що Яна згоріла буквально за два місяці. Але багато років не могли знайти, що в неї було", — поділився артист в інтерв’ю для Oboz.ua.

Водночас співак розповів про молодшу доньку — Алісу. Вона навчається у коледжі та займається вокалом. Балан зізнався, що активно допомагає їй у навчанні та доволі критично ставиться до її співу, однак щиро радіє, коли виходить разом із нею на сцену.

"Я муштрую її по вокалу, тобто досить критично ставлюся. Але, звичайно, це такий кайф — виступати зі своєю донькою на одній сцені", — розповів музикант.

Аліса Балан / © facebook.com/igor.balan.94

Ігор Балан з донькою Алісою / © facebook.com/igor.balan.94

