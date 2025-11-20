ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Зірка "Я, "Побєда" і Берлін" розсекретив роман з партнеркою по фільму і заговорив про їхнє весілля

Іван Бліндар розкрив подробиці особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Іван Бліндар та Марія Стопник

Зірка фільму "Я, "Побєда" і Берлін", актор Іван Бліндар розсекретив роман із партнеркою по фільму.

Артист грав у картині головну роль, а саме Кузьми. А от його кохану Барбару на екранах втілила акторка Марія Стопник. Та, виявляється, парочка разом не лише в кадрі, а й поза ним. Як зізнався Бліндар на проєкті "Наодинці з Гламуром", вони почали зустрічатися ще до проєкту й досі перебувають в стосунках.

"Ми з нею зустрічались й до проєкту. Ми були разом і під час проєкту, і досі ми разом", - говорить актор Анні Севастьяновій на прем'єрі "Вартових Різдва".

До речі, Іван Бліндар вже й заговорив про весілля. Актор зізнається, що в них із коханою є такі плани. Зокрема, закохані хочуть створити сім'ю та розділити одне з одним своє майбутнє. Щоправда, коли саме відбудеться весілля, артист загадувати не береться.

"Ми ще не одружені, але всьому свій час. Так, як і більшість пар, плануємо весілля, майбутнє життя разом, сім'ю", - пояснив актор.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Де нині РОТАРУ, хто ЧОЛОВІК Лєри Мандзюк та плани ГРУБИЧА з ДАНИЛКОМ: прем’єра ВАРТОВИХ РІЗДВА

Нагадаємо, нещодавно кухар Євген Клопотенко розсекретив, коли почався його новий роман. Також кулінар заінтригував, як святкуватиме річницю стосунків з обраницею.

