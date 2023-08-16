Зірка "Іронії долі" Тализіна накинулася на Ахеджакову та Пугачову за підтримку України і викрила їхні справжні імена

Російська акторка-путіністка Валентина Тализіна накинулася на свою колегу Лію Ахеджакову, яка підтримує Україну у кривавій війні, розв'язаній диктатором путіним.

Під час розмови з пропагандистом В'ячеславом Манучаровим, вона заявила, що Ахеджакова геть не акторка, а роль у "Іронії долі" отримала "завдяки дружбі" з режисером Ельдаром Рязановим:

"Вона не акторка. Вона типаж. Маленька собачка до старості щеня. Вона дуже сподобалася в "Іронії долі" Рязанову. Вона швидко прилипла до нього у родину, стала другом", - сказала прихильниця путіна.

Валентина Тализіна та Лія Ахеджакова у стрічці "Іронія долі"

Дісталося від скандальної Z-патріотки і Аллі Борисівні Пугачовій. Артистка, як відомо публічно не озвучувала свою позицію щодо війни в Україні, проте активно підтримує свого чоловіка Максима Галкіна. Шоумен засудив війну в нашій країні і висловився проти кривавої політики путіна:

"Живе в брехні з цією білою перукою... У Алла-співачки голос був. Їй був даний голос. А вона так поводилася, що голос цей у неї забрали. І зараз хто вона? Ніхто", – висловила свою думку пропагандистка.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/igorgulyaevofficial

Також Тализіна викрила, що насправді Пугачова та Ахеджакова свого часу змінили по-батькові, аби "до них не було питань":

" У Пугачової татка звали Борух. А вона не холопка і не раба, перейменувала татка на Бориску. Бориска – слов'янське ім'я. Алла не Борухівна, а Алла Борисівна. Не раба і не халопка. Росіянкою захотіла бути. І така ж історія у Лії Меджидівни. Татко був Нахім. Вона взяла по-батькові Меджун, свого вітчима. Щоб не говорили про неї нічого…" – заявила путіністка.

Лія Ахеджакова з прапором України / Фото: скриншот з відео

Всіх, хто підтримав Україну під час повномасштабного вторгнення рф, Тализіна назвала "безсоромними": "Як можна… країна перебуває у важкому стані, у війні. Як можна говорити погано про країну, про росіян", - не може зрозуміти пропагандистка, яка підтримує вбивства українців.

Разом з тим прихильниця путіна заявила, що українців обдурили, а Україну назвала "рідною країною":

"Україна – рідна країна. Я обожнюю Україну, там талановиті люди. І так вони обдурені! Один був президент. І другий. Другий просто покидьок. Актор. Скористався акторським ходом дуже добрим, став навколішки перед людьми і вибачався. Виявилося, що все це гра. А зараз їздить по всьому світу і просить і просить. Він обіцяв закінчити цю війну. Я його бачити не можу! Він не патріот своєї країни" – вважає патріотка країни-терористки, яка вбиває українців.

Нагадаємо, що тим часом легендарна Лія Ахеджакова днями вийшла з прапором України на сцену у німецькому місті Бремен. Вчинок зірки викликав справжню істерику у росіян.

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