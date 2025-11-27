Зірка "Кабаре" Чопоров вперше за тривалий час показався на публіці з нареченою: який вигляд вона має

Ілля Чопоров

Зірка "Кабаре" Ілля Чопоров вперше за тривалий час показався на публіці з нареченою.

Артист перебуває в стосунках з акторкою Дар'єю Грачовою. Разом вони побували на прем'єрі фільму "Ти – Космос", де дали коментарі проєкту "Наодинці з Гламуром". Загалом, закохані вже заручені. Кохана Чопорова говорить, що він освідчився їй на шосту річницю стосунків. Зірка "Кабаре" підготував обраниці чимало сюрпризів, головним із яких була обручка. Дар'я зізнається, що вони неабияк хвилювалися. Тим не менш, для пари це був особливий момент.

"У нас тоді було шість років стосунків. Я цілий день працювала, у мене був знімальний день. Я приїхала додому. Мене зустріла купа сюрпризів: один за одним. Це було дуже неочікувано. І відбулося освідчення в такий інтимній атмосфері вдома. Ми перенервували обидва. Ілля замовив суші, а ми після освідчення сидимо над ними і не можемо їх їсти. Але це було дуже круто", - говорить Дар'я Анні Севастьяновій.

Ілля Чопоров з нареченою / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Наразі закохані планують весілля. Парочка не хоче влаштовувати гучних вечірок. Закохані планують організувати скромне свято в колі найближчих та найрідніших.

"Я не думаю, що це буде щось помпезне, велике. Скоріш за все, це буде зі своїми найближчими", - ділиться Дар'я.

Ілля Чопоров та його наречена / © instagram.com/i.choporov

Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням:

