Зірка Kalush Orchestra шокував, як пережив моторошну ДТП і 10 операцій: "Мене збив мотоцикл"

Тимофій Музичук / © instagram.com/sopilkar

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Український музикант гурту Kalush Orchestra, сопілкар Тимофій Музичук, вперше детально розповів про страшну аварію, яка мало не коштувала йому життя ще до початку музичної кар'єри.

Артист зізнався, що у травні 2014 року його збив мотоцикл. Внаслідок дуже сильного удару він отримав численні тяжкі травми й у критичному стані потрапив до лікарні. За словами Тимофія, лікарям довелося провести близько десяти операцій, аби врятувати його життя. Деякі травми були настільки серйозними, що вже під час реабілітації музикантові довелося заново вчитися ходити.

«У мене була аварія. Мене збив мотоцикл. Дуже тривалий час лежав у лікарні. Зробили близько 10 операцій. Нога була поламана, колінна чашечка була десь на стегні, був горбик такий. Щелепа була поламана й висіла. Була проблема через сильний удар у живіт. Довелося вчитися заново ходити. Тривалий час я лежав після операцій. Коли я на пляжі, то досі запитують, чи у мене нирка видалена, бо там великий шрам. Це було у травні 2014 року. 2 травня — мій другий день народження», — шокував музикант в інтерв'ю Мирославі Мандзюк.

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Тимофій Музичук / © instagram.com/sopilkar

Попри важкі травми та тривалу реабілітацію, саме цей період, говорить артист, кардинально змінив його ставлення до життя. Він зізнається, що після пережитого перестав перейматися комплексами й навчився цінувати найпростіші речі.

«Коли опиняєшся у такій ситуації, то різні комплекси… Стає все так. У мене була мрія пробігтися. Банально звучить, але це так. Тоді всі комплекси зруйнувалися», — зазначив Тимофій.

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