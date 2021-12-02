Зірка каналу 1+1 Гринчук, який захворів на COVID-19 після вакцинації, показався з хворими очима

На щастя, ведучий вже одужав та та повернувся до роботи.

Ведучий ТСН Святослав Гринчук, який щеплений вакциною CoronaVac, на жаль, захворів на COVID-19, тому його три тижні не було у прямих ефірах ТСН.

У робочий тиждень Гринчука - прямі ефіри новин вела його колега – Марічка Падалко. Тоді ж у глядачів постало питання, куди подівся Святослав?

У Facebook ведучий повідомив, що попри те, що ще влітку вакцинувався CoronaVac, зараз коронавірус його не оминув. Саме через завчасно зроблене щеплення, на думку ведучого, йому вдалося уникнути шпиталізації до лікарні. Попри це, майже два тижні з перемінним успіхом Святослав боровся із нежиттю, кашлем та температурою, яка то зникала, то знову з'являлась. Увесь час Гринчук був на зв'язку зі своїм сімейним лікарем.

пресслужба каналу "1+1"

"Ви, мабуть, помітили що ані позаминулого, ані минулого тижня я так і не з'явився у ранкових ефірах ТСН. Так, це саме тому, що недуга дісталась і до мене (недарма кажуть, що штам "Дельта" значно заразніший і агресивніший). Зараз я вже офіційно одужав, не становлю ні для кого небезпеки, й вже повернувся до роботи. Дякую Марічці Падалко за те, що підстрахувала на заміні. І усім ще раз пораджу вакцинуватися та берегти себе та своїх рідних. Будьте здорові. Та пам'ятайте, як багато залежить саме від вас і вашої відповідальності!" - написав Святослав.

пресслужба каналу "1+1"

Гринчук переніс COVID-19 відносно легко, але думав, що буде ще простіше. За словами ведучого, це ще раз наштовхує на думку, що навіть вакцинованим не варто легковажити масками, дистанцією у натовпі, а ще - продовжувати ретельно мити руки та користуватися антисептиком.

Ведучий ТСН закликав не знехтувати рекомендаціями МОЗ та робити щеплення, тому що у разі захворювання на COVID-19, хвороба проходитиме простіше.

Гринчук також написав, що ані його дружина Христина, яка теж вакцинована, ані 4-річна донька Дзвінка, на щастя, вірус не підхопили.

Наразі Святослав повернувся до звичайного ритму свого життя - ходить на роботу, відводить знову доньку Дзвінку на танці, футбол, лего-конструювання та плавання. Дружина теж повернулася до роботи.

пресслужба каналу "1+1"

"Радіємо, що все добре закінчилось. Чекаємо свят, щоб поїхати до Львова. Торік, коли були різдвяні канікули, якраз саме розпочався вселенський локдаун, сподіваємось, що цьогоріч ситуація вже буде краща, та й в нас антитіл побільше", - сказав Гринчук.

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