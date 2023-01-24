Зірка кантрі-музики Бред Пейслі допоможе відновлювати будинки українців, що постраждали від війни

Всесвітньовідомий виконавець кантрі-музики Бред Пейслі доєднався до ініціативи президента України Володимира Зеленського.

Багаторазовий лауреат премій Academy of Country Music Awards і "Греммі" став амбасадором платформи UNITED24. Він долучився до напрямку "Відбудова України".

Про це після онлайн-зустрічі з Пейслі розповів у своїх соціальних мережах Володимир Зеленський.

"Ми маємо залучати як можна більше відомих людей, які привертатимуть увагу до відновлення домівок для українців, що постраждали від війни. Такою людиною став усесвітньо відомий виконавець кантрі-музики, багаторазовий лауреат премій "Греммі" й Academy of Country Music Awards Бред Пейслі. Він долучився до команди амбасадорів фандрейзингової платформи UNITED24 та підтримуватиме напрям "Відбудова України", - написав президент.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Музикант також розповів, що був радий приєднатися до ініціативи та допомагати нашій країні. За словами Пейслі, він від початку війни шукав способи, як підтримати Україну, адже вважає, що американці та українці дуже схожі.

"Я не самотній у своєму бажанні допомогти Україні. Але, як і багато людей в Америці, досі я не знав напевно, як простягнути руку допомоги зі США. Мені дуже пощастило приєднатися до платформи, яка дасть змогу це зробити. Як американець я бачу, які ми схожі, скільки в нас спільних цінностей із відважними українцями, і я зосереджу зусилля на тому, щоб допомогти українським родинам відновити свої оселі та повернутися додому" - сказав артист.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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