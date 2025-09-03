ТСН у соціальних мережах

Зірка "Карткового будинку" Робін Райт розкритикувала США і заявила про переїзд до іншої країни

Робін Райт вже протягом декількох років не живе в США. Артистка назвала причину, чому переїхала.

Робін Райт

Робін Райт / © Associated Press

Зірка серіалу "Картковий будинок", популярна голлівудська акторка Робін Райт переїхала з США до іншої країни.

Вже протягом декількох років знаменитість разом зі своїм бойфрендом, архітектором Генрі Смітом проживає не в Америці. Пара орендує будинок у Великій Британії. За цей час Райт зробила висновок, що там їй подобається значно більше, ніж у США. З-поміж основних причин такого рішення — у Великій Британії більше свободи, менше метушні та конкуренції. Ба більше, навіть з їжею, на думку артистки, в Англії куди краще, пише The Sunday Times.

Робін Райт / © Associated Press

Робін Райт / © Associated Press

"Америка — це суцільне лайно… Мені подобається бути в цій країні (у Великій Британії — прим. ред.). Тут панує свобода власного "я". Люди такі добрі. Вони живуть. Вони не сидять у машині в заторі, не панікують через телефонний дзвінок, не їдять фастфуд. Це більша частина Америки — усе сповнене поспіху, конкуренції та швидкості", — говорить акторка.

Нагадаємо, а от донька української співачки Олі Полякової, яка раніше навчалася у Великій Британії, тепер живе в США, де й здобуває освіту. Нещодавно Маша Полякова показала нову квартиру, де оселилася з чоловіком.

