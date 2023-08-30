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Зірка "Кавказької полонянки" Наталія Варлей висловилася про війну та видала свою позицію

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Зірка "Кавказької полонянки" Наталія Варлей висловилася про війну та видала свою позицію

Наталія Варлей

Артистка вперше прокоментувала вторгнення росії до України.

Російська акторка Наталія Варлей, яка зіграла головну роль у фільмі "Кавказька полонянка", висловилася про війну в Україні та видала свою позицію.

Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення артистка обрала мовчазну позицію. Однак нещодавно російські пропагандисти поцікавилися, що ж Варлей думає про війну, яку не території України розв'язала країна-агресорка росія. На що артистка завуальовано відповіла, що бажає, аби "добро перемогло".

"Я впевнена в перемозі добра над злом і розуму - над безумством", - прокоментувала акторка.

Наталія Варлей / © УНІАН
Наталія Варлей / Фото: УНІАН

Про позицію Варлей у війни росії з Україною нескладно здогадатися. Ще від 2014 року акторка палко підтримує політику кремлівського диктатора путіна. Артистка активно виступала за анексію росією українського півострова Крим. 2015 року Наталії Варлей заборонили в'їзд на територію України. Тож, скоріш за все, артистка так і залишилася путіністкою і підтримує російське вторгнення на територію суверенної країни та окупацію українських земель.

Нагадаємо, нещодавно інша російська акторка Наталія Антонова заявила, що хоче відправити синів воювати пліч-о-пліч з окупантами. Окрім того, артистка обурилася, що з нею не спілкуються актори та продюсери з України.

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Дата публікації
Перегляди
1242
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