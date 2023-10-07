Зірка "Кавказької полонянки" Варлей зганьбилася брехнею про Донбас: "Просив, аби його захистили"

Російська акторка Наталія Варлей зганьбилася своєю історією про те, як їздила на території тимчасово окупованого Донбасу.

Путіністка за усіма правилами російської пропаганди розповідає про те, як "вісім років бомбили Донбас", та поширює наративи кремля. Так, Варлей розповіла, як сама їздила на окуповану Донеччину, щоправда, не згадала чи то 2014, чи то у 2015 року.

"Донбас усі вісім років просив, аби його захистили. Я пам'ятаю, як вони кричали "Росія!", але увійшов Крим, а Донбас залишився осторонь. У 14-му чи 15-му році у нас була одна з перших кінематографічних груп, які туди поїхали. Тоді дуже мало розповідали про те, що відбувається на Донбасі. Усе замовчувалося. Мені тоді казали, щоб я подивилася, бо хлопці з України казали, що там цвітуть сади, війни немає. Але я побачила зруйновані села. Я була в Дебальцевому, я була в Донецьку... Від кордону ми їхали у мікроавтобусі і хлопці сиділи з автоматами, висунутими назовні", - розповіла Варлей в інтерв'ю ще одному путіністу В'ячеславу Манучарову.

Наталія Варлей / Фото: УНІАН

Розповіла акторка й історію про дівчину з Дебальцевого, з якою познайомилася під час своєї поїздки. За словами пропагандистки, дівчина скаржилася на "укропів" та заявляла, що російськомовне населення насильно змушують говорити на "мові".

"Я познайомилася з дівчинкою. Вона сказала: "Я мешкаю недалеко, приїхала до свого хлопця. Бо скоро 9 травня, укропи влаштують провокацію". А я навіть не знала, що є "укропи". Вона казала: "Розумієте, я народилася росіянкою і я говорю російською, чому я маю говорити на "мові"? Я за свою мову, за свою національність, я можу тут померти. Ми з хлопцем візьмемося за руки та помремо тут", - приголомшила своїми вигадками Варлей.

Зазначимо, що вперше про свою пропутінську позицію Варлей висловилася у серпні. Тривалий час акторка замовчувала свою позицію, але здогадатися, кого вона підтримує не важко. Ще 2014 року "Кавказька полонянка" активно виступала за анексію росією українського півострова Крим. А 2015 року Наталії Варлей заборонили в'їзд на територію України.

Наталія Варлей

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