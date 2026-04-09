ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
824
Час на прочитання
2 хв

Зірка "Х-Фактора" після зникнення з соцмереж розсекретив, чому 15 років не може повернутися додому

Євген Літвінкович зізнався, як підтримка України змінила його творчість і життя.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Євген Літвінкович

Відомий білоруський співак і фіналіст шоу «Україна має талант» та «Х-Фактор» Євген Літвінкович розповів про свій шлях після переїзду до України та про те, як творчість стала його головним орієнтиром.

Спочатку переїзд до України був пов’язаний з контрактом із продюсерським центром СТБ. Згодом обставини змінилися, і шлях додому для співака закрився через його громадянську позицію та підтримку України. Тепер він майже не з’являється в медіа, проте активно працює над новими проєктами.

«Я фактично так і не повернувся додому. Спочатку через контракт із СТБ, а зараз тому що підтримую Україну, і для таких білорусів, як я, шлях додому закритий», — зізнався Літвінкович в інтерв’ю «Коротко про».

Сьогодні він активно пише пісні українською та білоруською мовами, готує нову концертну програму та повертається до музики після вимушеної перерви.

«Зараз я зосереджений на новій музиці, пишу пісні та готую програму, з якою планую виступати. Останній реліз був три роки тому, але нова пісня вже готується. Просто цей період був непростим, і мені потрібен був час, щоб повернутися до творчості з новими сенсами. Музика — це головне. Це спосіб передавати любов і енергію», — зазначив співак.

Літвінкович також пояснив, що уникає публічності, адже не прагне демонструвати особисте життя, а під час війни це стало ще менш доречним.

«Моя позиція хвилює рідних, які залишилися за межами України, тому я обережніше ставлюся до публічності. Але після завершення роботи над новим матеріалом планую повернутися до онлайн-активності», — додав співак.

Від початку війни його коло спілкування значно змінилося: артист цінує лише кілька перевірених людей, а у стосунках з коханою підтримує близькі зв’язки попри складну ситуацію.

«Я вже довгий час у стосунках. Моя кохана з Херсона. Через війну її родина виїхала за кордон, і їй теж довелося поїхати — там їй безпечніше. Це непроста історія, але дуже важлива для мене», — розповів Літвінкович.

Зазначимо, Євген Літвінкович здобув популярність після участі у шоу «Україна має талант» 2011 року, де посів третє місце, а наступного року став фіналістом «Х-Фактора». Після підписання контракту з СТБ він випустив низку пісень і гастролював Україною. 2014 року він також брав участь у Національному відборі на Євробачення з піснею «Стреляная птица», де посів восьме місце. Контракт із телеканалом було розірвано достроково, і публічна кар’єра артиста втратила динаміку.

Дата публікації
Кількість переглядів
824
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie