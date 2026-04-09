Зірка "Х-Фактора" після зникнення з соцмереж розсекретив, чому 15 років не може повернутися додому

Євген Літвінкович

Реклама

Відомий білоруський співак і фіналіст шоу «Україна має талант» та «Х-Фактор» Євген Літвінкович розповів про свій шлях після переїзду до України та про те, як творчість стала його головним орієнтиром.

Спочатку переїзд до України був пов’язаний з контрактом із продюсерським центром СТБ. Згодом обставини змінилися, і шлях додому для співака закрився через його громадянську позицію та підтримку України. Тепер він майже не з’являється в медіа, проте активно працює над новими проєктами.

«Я фактично так і не повернувся додому. Спочатку через контракт із СТБ, а зараз тому що підтримую Україну, і для таких білорусів, як я, шлях додому закритий», — зізнався Літвінкович в інтерв’ю «Коротко про».

Реклама

Сьогодні він активно пише пісні українською та білоруською мовами, готує нову концертну програму та повертається до музики після вимушеної перерви.

«Зараз я зосереджений на новій музиці, пишу пісні та готую програму, з якою планую виступати. Останній реліз був три роки тому, але нова пісня вже готується. Просто цей період був непростим, і мені потрібен був час, щоб повернутися до творчості з новими сенсами. Музика — це головне. Це спосіб передавати любов і енергію», — зазначив співак.

Літвінкович також пояснив, що уникає публічності, адже не прагне демонструвати особисте життя, а під час війни це стало ще менш доречним.

«Моя позиція хвилює рідних, які залишилися за межами України, тому я обережніше ставлюся до публічності. Але після завершення роботи над новим матеріалом планую повернутися до онлайн-активності», — додав співак.

Реклама

Євген Літвінкович з обраницею

Від початку війни його коло спілкування значно змінилося: артист цінує лише кілька перевірених людей, а у стосунках з коханою підтримує близькі зв’язки попри складну ситуацію.

«Я вже довгий час у стосунках. Моя кохана з Херсона. Через війну її родина виїхала за кордон, і їй теж довелося поїхати — там їй безпечніше. Це непроста історія, але дуже важлива для мене», — розповів Літвінкович.

Зазначимо, Євген Літвінкович здобув популярність після участі у шоу «Україна має талант» 2011 року, де посів третє місце, а наступного року став фіналістом «Х-Фактора». Після підписання контракту з СТБ він випустив низку пісень і гастролював Україною. 2014 року він також брав участь у Національному відборі на Євробачення з піснею «Стреляная птица», де посів восьме місце. Контракт із телеканалом було розірвано достроково, і публічна кар’єра артиста втратила динаміку.

