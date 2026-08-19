Зірка "Хатіко" несподівано заговорив українською: Річард Гір зачитав вірш популярного поета

Річард Гір / © Associated Press

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Відомий американський актор Річард Гір напередодні Дня Незалежності України привітав українців зі святом.

Зірка фільмів «Красуня» та «Хатіко» записав відеозвернення з Нью-Йорка, у якому також прочитав вірш українського поета Юрія Іздрика. Відповідне відео опублікувала Ярослава Гресь в Instagram.

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Для звернення Гір обрав поезію «Інший», яку прочитав англійською мовою в перекладі Романа Івашківа та Еріне Моуре. Останні рядки актор промовив українською. До того ж зірка підкорив наш народ щирою підтримкою під час визнання себе нашим «братом».

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«Я звертаюся до вас із Нью-Йорка та передаю свої найкращі побажання. Сьогодні хочу прочитати вірш українського поета Юрія Іздрика. Усім людям України, кожному з вас, я передаю найтепліші вітання та висловлюю свою повну й непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України! Я залишаюся поруч із вами. Я ваш брат», — зворушив актор.

У Ukraine WOW розповіли, що підготовка до знімань тривала довго, а команда до останнього не була впевнена, що звернення справді відбудеться. Втім, у червні Гір сам розповів про майбутнє читання української поезії в інтерв’ю латвійському телебаченню. Саме тоді організатори остаточно зрозуміли, що проєкт підтверджений.

Зазначимо, Річард Гір не вперше публічно підтримує Україну після початку повномасштабної війни. 2022 року актор виставив на благодійний аукціон своє ексклюзивне авто, а виручені кошти спрямував на допомогу Україні. Того ж року він виступив на благодійному концерті Concert for Ukraine у Карнегі-Холі в Нью-Йорку.

Також Гір долучався до Самітів перших леді та джентльменів, де говорив про війну Росії проти України та засуджував російську агресію. Загалом він любить відкривати очі світу на правду й вірить у нашу перемогу.

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