Зірка "Холостячки" Шевченко вперше показався у військовій формі та зробив заяву про мобілізацію

Дмитро Шевченко

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Фіналіст шоу «Холостячка-2» зі Златою Огнєвіч Дмитро Шевченко мобілізувався до лав Сил оборони України та вперше показався у військовій формі.

Особливу новину телевізійний герой повідомив у день свого народження. 15 червня Дмитру Шевченку виповнилося 43 роки, і саме цього дня він поділився змінами, які кардинально вплинули на його життя. У своєму Instagram чоловік оприлюднив фото у формі та розповів про новий етап. Як з’ясувалося, він долучився до Державної прикордонної служби України. Для багатьох прихильників це стало несподіванкою. Водночас сам Дмитро дав зрозуміти, що рішення було для нього усвідомленим.

«Від прикордонників залежить безпека держави. Наші кордони — це наш дім. Не знаю, що принесе наступний рік, але точно знаю: хочу зустріти його з честю, вірою і гідністю. Вірою в себе, побратимів і Україну», — написав Шевченко.

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Дмитро Шевченко

Публікація швидко привернула увагу його аудиторії. У коментарях підписники підтримали Дмитра та побажали йому сил і безпеки на новому шляху. Сам спортсмен поки не розкриває деталей служби, однак уже дав зрозуміти, що нині для нього пріоритетом є захист країни.

«Дякую всім, хто поруч і підтримує! Новий рік, новий досвід життя починається. Працюємо. Боремось. Живемо. Переможемо», — наголосив він у зверненні.

До служби Дмитро був добре відомий у спортивному середовищі. Він працює тренером, має звання майстра спорту України та за свою кар’єру провів понад 350 поєдинків у боксі й кікбоксингу. Також чоловік займався власними бізнес-проєктами. Широку популярність Дмитро здобув після участі в романтичному реаліті «Холостячка-2», головною героїнею якого була співачка Злата Огнєвіч. Він дійшов до фіналу проєкту та став одним із головних фаворитів сезону. Втім, у вирішальному виборі артистка віддала перевагу іншому учаснику — Андрію Задворному.

Нагадаємо, нещодавно невпізнанний комік Ігор Ласточкін, який служить у лавах ЗСУ, на свіжому фото приголомшив змінами у зовнішньому вигляді.

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