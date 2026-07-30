Зірка "Холостяка-10" через два місяці після весілля заявила про вагітність

Христина з "Холостяка-10"

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Учасниця романтичного шоу «Холостяк-10» Христина, яка свого часу боролася за серце пілота Макса Михайлюка, поділилася радісною новиною — вона вперше стане мамою.

Блогерка більше не приховує вагітність і офіційно повідомила про майбутнє поповнення в родині. На своїй сторінці в Instagram Христина опублікувала ніжну фотосесію, де вперше продемонструвала вже помітно округлий животик.

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Для знімань майбутня мама обрала довгу сукню на тонких бретелях, оздоблену ніжно-рожевими паєтками, яка делікатно підкреслила її новий статус.

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Христина з «Холостяка-10» / © Instagram kris.chem

«Me & my baby era», — лаконічно підписала світлини Христина.

Згодом у сториз блогерка відверто розповіла про самопочуття під час вагітності. За її словами, перший триместр не минув без токсикозу, однак це майже не позначилося на її апетиті. Водночас Христина зізналася, що вагітність принесла й приємні зміни — шкіра стала значно чистішою, а всередині з’явилося незвичне відчуття спокою та гармонії.

Майбутні батьки вже знають стать первістка, однак поки вирішили залишити цю інформацію в таємниці й не розкривати її шанувальникам.

До слова, своє особисте життя Христина традиційно не афішує. Відомо лише, що 17 квітня цього року коханий освідчився їй, а вже наприкінці травня пара офіційно одружилася. Тож менш ніж через два місяці після весілля подружжя повідомило ще одну щасливу новину — незабаром вони вперше стануть батьками. Нині закохані часто подорожують разом і діляться романтичними моментами, готуючись до нового етапу сімейного життя.

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Христина з «Холостяка-10» та її чоловік / © Instagram kris.chem

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