Зірка "Холостяка-13" Бєлєнь після пологів поскаржилася на самопочуття і показала чоловіка з донькою

Інна Бєлєнь з чоловіком

Переможниця романтичного реаліті «Холостяк-13» Інна Бєлєнь відверто розповіла про непросте відновлення після народження доньки та підтримку чоловіка у цей період.

Після пологів блогерка зіткнулася з погіршенням самопочуття. За її словами, піднялася температура та з’явилася сильна слабкість, через що вона майже весь час спала і не могла повноцінно включитися в перші миті материнства.

На щастя, у цей непростий момент поруч був її чоловік Іван, який узяв на себе турботу про новонароджену. Інна поділилася зворушливими кадрами, як він ніжно заколисує малечу, поки вона відновлюється.

Чоловік Інни Бєлєнь з донькою

«Ваня з нами весь час. У мене була температура і після пологів він був з манюнею: я просто провалювалась в сон. Я погано памʼятаю половину всього саме після пологів. Я дала організму час прийти в себе, а Ваня адаптував манюню до першого часу ззовні. Такий собі негласний тандем вийшов», — поділилася зірка.

Та все ж щаслива мама не може натішитися своєю «солодкою булочкою». Бєлєнь поділилася новим фото з крихіткою, як та спить у неї на грудях. Ім’я дівчинки зірка поки що не розкриває.

Інна Бєлєнь з донькою

Зазначимо, Інна Бєлєнь народила 28 квітня від свого шкільного кохання — однокласника Івана. Пара відчувала іскру ще у юності, але справжнім почуттям шанс дала у дорослішому віці. Вони почали зустрічатися після перемоги Інни на реаліті «Холостяк-13», коли блогерка остаточно розійшлася з Олександром Тереном. Закохані одружилися на початку цього року. Для Інни це другий шлюб і перша дитина.

