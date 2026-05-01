Зірка "Холостяка-13" Бєлєнь виписалась із пологового і замилувала, як її з донечкою зустрічали рідні

Інна Бєлєнь

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк-13" Інна Бєлєнь, яка 28 квітня народила доньку, виписалась із пологового.

Новиною блогерка поділилась в Instagram-stories. Так, у пологовому будинку з новонародженою донечкою Інна Бєлєнь довго не затримувалась. Вже через три дні лікарі відпустили новоспечену матусю разом із малечею додому, аби ті відновлювались та відпочивали.

У пологовому будинку Інну Бєлєнь зустрічали рідні та близькі. До речі, раніше у блогерки разом із чоловіком були суперечки. Інна хотіла по-тихому без зайвої уваги поїхати з пологового додому, а от її обранець пропонував, аби їх зустріли близькі. Врешті, пара поміркувала над цим, попросила поради у підписників та все ж таки вирішила не втрачати особливі моменти, які закарбуються в пам'яті.

Інна Бєлєнь із рідними / © instagram.com/innka_belen

Зазначимо, Інна Бєлєнь навесні 2025 року розсекретила стосунки зі своїм однокласником Іваном. Наприкінці того ж таки року пара заручилась, а вже в лютому 2026-го уклала шлюб. 28 квітня у закоханих народилась донечка.

До речі, після пологів Інна Бєлєнь скаржилась на самопочуття. У складний період поруч із блогеркою був її коханий, який неабияк підтримував та допомагав із донечкою.

