Зірка "Холостяка-13" Інна Бєлєнь розсекретила оригінальне ім'я новонародженої донечки

Переможниця романтичного реаліті «Холостяк-13» Інна Бєлєнь, яка 28 квітня вперше стала мамою, розсекретила ім’я новонародженої донечки.

Блогерка довго не тримала інтригу. У своєму Instagram вона вже зізналась, як назвала донечку. Зокрема, Інна показала свідоцтво про народження. У документі вказано, що дівчинку звуть Кіра.

Як виявилося, це ім’я для неї вигадав тато — чоловік Бєлєнь. Обранець блогерки Іван вирішив так назвати донечку ще до її появи на світ. Вже після пологів, коли Бєлєнь вперше побачила дитину, то зрозуміло, що ім’я Кіра — ідеально їй підходить.

Інна Бєлєнь показала, як назвала доньку / © instagram.com/innka_belen

«Ім’я придумав Ваня: і коли він її так називав, вона ще реагувала в животику. Зараз дивлюсь на неї і розумію — воно їй ідеально підходить», — ділиться блогерка.

У коментарях підписники Інни Бєлєнь зазначили, що ім’я доволі оригінальне, але разом із тим неабияк гарне: «Таке гарне ім’я», «неймовірне ім’я», «найкраще ім’я».

Нагадаємо, Інна Бєлєнь народила доньку 28 квітня. Блогерка вже випилась із пологового та наразі відновлюється вдома, а також звикає до нового статусу. Нещодавно Інна показувала, як годувала доньку грудьми, і зізнавалась, з якими складнощами стикнулась.

