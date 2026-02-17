Зірка "Холостяка-14" Половинкіна продала авто заради бізнесу й розкрила подробиці

Анастасія Половинкіна

Фіналістка проєкту «Холостяк-14» Анастасія Половинкіна, якій нещодавно приписали роман зі співаком Віталієм Островським, заговорила про відкриття власної справи.

Зірка на проєкті "Наодинці з Гламуром" повідомила, що ще до участі у романтичному реаліті готувалася до запуску бізнесу. Ба більше, навіть встигла продати машину для того, аби покрити перші витрати на продукцію.

За словами Половинкіної, її бренд спеціалізуватиметься на продукції для дому та догляду. І, як наголошує фіналістка телешоу, фінансує вона все самотужки. Запуск магазину планувався ще влітку, однак через участь у шоу та організаційні труднощі терміни змістилися. Втім, Анастасія не здається й переконана, що її бізнес-проєкт обов’язково побачить світ.

«У мене готується проєкт. Він був ще до "Холостяка". Більше хочу йти в бізнес. Бренд пов’язаний з ароматами для дому, свічками, кремами для тіла й гелями для душу. Машину вже продано. Спонсор — це я. Ніхто не допомагає. Запуск планувався ще в червні після мого дня народження, але я пішла на проєкт і трохи все змістилося. А потім, як і на кожному підприємстві, щодня щось йде не так — скасовувалося, переносилося…», — поділилася Половинкіна в розмові з Анною Севастьяновою.

