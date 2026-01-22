Зірка "Холостяка-14" Половинкіна розкрила правду про стосунки з Цимбалюком після шоу: "Ми бачилися"

Тарас Цимбалюк і Анастасія Половинкіна / © instagram.com/polovynkina_

Фіналістка реалітішоу «Холостяк-14» Анастасія Половинкіна вперше детально прокоментувала своє спілкування з головним героєм Тарасом Цимбалюком після завершення проєкту.

За словами дівчини, вони досі підтримують контакт, інколи бачаться та спілкуються телефоном, проте нічого романтичного між ними зараз немає. Так, Анастасія після решти фіналісток Надін Головчук та Ірини Пономаренко прийшла на інтерв’ю до Слави Дьоміна. Блогерка чесно розповіла про те, що було поза камерою шоу на їхніх побаченнях з Тарасом. На безпосереднє запитання «чи був інтим», Анастасія відповіла чітке «ні».

«Як ми казали з Тарасом — "не телевізійна історія". Говорили про життя, про цінності, про друзів, хто як відпочиває. Усе те, що ми не хотіли говорити на камеру або що не хотіли, щоб чула команда. Пили, спілкувались, сміялись», — пригадує дівчина.

Також Половинкіна підтвердила, що після проєкту вона з Тарасом бачилася у Буковелі у грудні, коли кожен був у своїй компанії. Натомість щодо колишніх почуттів, фіналістка шоу зізналася, що закоханість пройшла десь за місяць після проєкту, а зараз між нею і Цимбалюком приятельські стосунки.

«Ми бачились. Ми спілкуємось по темі, щось коментуємо в Instagram одне одному. Спілкуємось у телефонному режимі просто, як люди, котрі пройшли якийсь шлях за ці три місяці», — пояснила Анастасія.

