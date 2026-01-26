Зірка "Холостяка-14" Шамія пояснила штраф у 5 тис. дол. проєкту і чи справді мала роман з одруженим

Софія Шамія / © instagram.com/sofiashamia

Володарка титулу «Міс Україна-2023» Софія Шамія, яка стала однією з найрезонансніших учасниць 14-го сезону шоу «Холостяк», відверто розповіла про закулісся проєкту та пояснила, чому змушена була заплатити телеканалу СТБ штраф у розмірі п’яти тисяч доларів.

21-річна модель поділилася власною версією подій. За словами Софії, причиною штрафу стало не порушення правил, а її відмова створювати додатковий драматичний контент.

«Тому що я просто не робила того, чого хотіли. Тому що я вирішила піти. Тому що я не створила ще більше шоу. Тому що я на колінах не просила вибачення. Просто вони хотіли шоу, а я цього шоу не дала. Це єдина причина», — заявила Шамія у проєкті «Очі в очі».

Софія Шамія / © instagram.com/sofiashamia

Як розповіла модель, представники телеканалу пояснювали штраф тим, що вона не попрощалася з головним героєм проєкту — актором Тарасом Цимбалюком. Водночас інтерв’юерка, учасниця 13 сезону «Холостяка» Марічка Довбенко, зазначила, що в контракті немає пункту, який зобов’язує учасниць прощатися з холостяком. За її словами, проєкт залишали й інші дівчата, однак штраф заплатила лише Софія.

«Бо розізлила. Мені моментами гріє душу, що 21-річна дівчина змогла розізлити продюсерів, яким за 30, і заплатила їм штраф», — іронічно зазначила Шамія.

Модель також пояснила, що в договорі був прописаний пункт про обов’язкове попередження за кілька днів у разі бажання покинути шоу. В іншому випадку — штраф неминучий.

«Ніхто з учасниць не попереджає за кілька днів. Якщо ти вирішуєш піти — ти підеш. Але договір складений так, що якщо тобі поставили штраф, ти його заплатиш. А якщо відмовишся — заплатиш ще більше», — додала вона.

Софія Шамія / © instagram.com/sofiashamia

До слова, після резонансного інтерв’ю Тараса Цимбалюка Єві Коршик, де актор зізнався, що не відчув справжньої іскри з учасницями та навіть радився з продюсерами щодо вибору переможниці, Софія Шамія зажадала від СТБ повернути їй сплачені п’ять тисяч доларів. Модель не розуміє, чому головному героєві дозволено публічно заявляти про своєрідний піар на шоу, тоді як вона була оштрафована за відмову дотримуватися формальностей.

Зазначимо, Софія Шамія покинула «Холостяка-14» у третьому випуску після гучного конфлікту з іншими учасницями. Зокрема, косметологиня Оксана Шанюк звинуватила модель у романі з чоловіком її вагітної клієнтки. «Міс Україна-2023» неодноразово спростовувала ці заяви й подала до суду за наклеп. І в інтерв’ю повідомила, що в телефоні Оксани на пост-шоу були лише її фото, де вона позує одна та «не було ні переписок, ні чоловіка». Софія наголосила, що її колишній бойфренд не був одруженим і не має дітей.

