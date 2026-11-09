Зірка "Холостяка" побилася з бойфрендом й нажахала синцями: у бійку втрутився зірка "Холостячки"

Оксана Шанюк, Павло й Євген Ковтуненки

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Учасниця «Холостяка-14» Оксана Шанюк опинилася в центрі гучного конфлікту з бойфрендом Павлом Ковтуненком та його братом Євгеном Ковтуненком, відомим за участю в шоу «Холостячка».

Дівчина, яка свого часу боролася за серце Тараса Цимбалюка на романтичному шоу, опублікувала фотографії синців і медичні документи, заявивши, що чоловіки застосували до неї силу. Натомість обидва брати виклали власні версії подій, а Павло також показав травми, які, за його словами, отримав під час сварки. Тепер сторони обіцяють звернутися до правоохоронців.

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Про конфлікт Шанюк розповіла в Instagram. За її словами, інцидент стався під час спільного відпочинку в котеджі на Закарпатті. Після сварки з бойфрендом ситуація нібито переросла у фізичне протистояння, до якого долучилися його брат Євген та дівчина останнього Тетяна Тесленко.

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Оксана Шанюк / © instagram.com/oksana_shaniuk

Оксана оприлюднила світлини синців на руках і ногах, а також показала рентгенівський знімок і медичний висновок. Вона стверджує, що внаслідок конфлікту отримала перелом мізинця правої руки й потребує операції зі встановленням двох спиць. Також, за словами дівчини, у неї залишився синець під оком.

Шанюк розповіла, що спершу Павло нібито вирвав у неї телефон, коли вона записувала сварку. Коли дівчина спробувала повернути ґаджет, чоловік, за її твердженням, штовхнув її. Пізніше до конфлікту приєднався Євген, а Тетяна, як заявляє Оксана, почала «викручувати їй руки».

Допис Оксани Шанюк / © instagram.com/oksana_shaniuk

Допис Оксани Шанюк / © instagram.com/oksana_shaniuk

«Коли я намагалась забрати телефон, бо Павло звісно хотів видалити відео, він штовхнув мене і я травмувала ногу. Піднявшись, прибіг Євген Ковтуненко зі словами: „Не ображай мого братика“ і почав мене трясти, називати брудними, лайливими словами та погрожувати. Синці ви бачили, я відмахувалася, як могла. І в цей момент прийшла Тетяна Тесленко — дівчина Євгена зі словами: „Не чіпай мого хлопця“ і почала викручувати мені руки. Павло просто стояв і дивився на це… І тоді я побігла в кімнату, зачинилась і сказала, щоб вони покинули котедж вже сьогодні, бо мені страшно бути з ними в одному домі», — написала учасниця «Холостяка».

За словами Оксани, вона зараз готується до операції у Києві. А також додала, що буде непрацездатною впродовж декількох місяців.

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Євген Ковтуненко відповів на обвинувачення: його версія подій

Свою версію подій оприлюднив і Євген Ковтуненко, який брав участь у романтичному реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною. Він підтвердив, що між Оксаною та Павлом сталася сварка під час відпочинку, однак назвав те, що відбулося, «сімейною п’яною маячнею».

За словами Євгена, він прибіг уже тоді, коли конфлікт загострився. Тоді, як стверджує чоловік, побачив брата з «розбитим обличчям і кров’ю, яка стікала» й Оксану, яка «трималася за руку». Євген запевняє, що разом зі своєю подругою Тетяною намагався розборонити пару, але сам нібито отримав удар від Шанюк.

Євген Ковтуненко показує наслідки побиття брата Павла / © instagram.com/kov2nenko

«Я стаю між ними й кажу, аби вони замовкли. У цей момент від Оксани я ще й отримую кулаком по обличчю. Вони не викликали поліцію. Оксану притримувала моя подруга. Я сказав усім збиратися і поїхати. Ми виїхали до сусіднього будинку. Починається інформаційна війна. Це сімейна п’яна маячня», — заявив він.

Євген також наголосив, що вважає публічне обговорення конфлікту ударом по своїй репутації. Він заявив про готовність співпрацювати з правоохоронними органами та переконаний, що суперечку потрібно вирішувати в правовому полі, а не у соцмережах.

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Павло Ковтуненко показав власні травми й заперечив побиття

Сам Павло Ковтуненко також не залишив звинувачення без відповіді. У соцмережах він опублікував фотографії своїх ушкоджень і заявив, що під час сварки постраждав не менше за колишню дівчину. За його словами, через ексобраницю у нього розбите око, травмований ніс і була кровотеча.

Павло підтвердив, що під час конфлікту забрав телефон Оксани й вони обидва були п’яні, однак заперечив, що бив її. Він стверджує, що нібито лише Шанюк завдавала йому ударів, а сам він лише відштовхнув її, що й стало причною появи синця на нозі. Також чоловік запевняє, що у момент агресії дівчини він нібито «просто стояв».

«Ми поїхали на відпочинок. Святкували мій день народження з дівчиною Оксаною Шанюк, моїм братом і ще однією дівчиною. Ми гарно випили й поїли. У нас є тема, через яку ми постійно сваримося, й вдома на п’яну голову посварилися. В моменті вона знімала відео, я вирвав її телефон й запитав, чи вона це робила для хайпу. Так, це було емоційно, ми були п’яні, але ніхто нікого пальцем не чіпав. Оксана мене почала лупцювати. У мене є синці, око розбите. У мене пішла кров з носа, я відштовхнув Оксану й вона зачепилася коліном об стіл», — заявив Ковтуненко.

Павло Ковтуненко / © instagram.com/pavelalibaba

Він також заперечив твердження про побиття з боку брата та його дівчини. За словами Павла, Тетяна намагалася стримати Оксану, а Євген закликав усіх припинити сварку. Чоловік пов’язує травми дівчини з її власними діями й заявив, що має медичні документи щодо власних травм і планує передати їх правоохоронцям.

«Таня стримувала Оксану, Женя кричав зупинитися. Оксана з кулака вдарила Женю. Коли Оксана хизується рукою, то каже, що ми її побили, але це класичний синяк, коли ти не вмієш битися. Бо неправильно зроблений удар приводить до таких травм. Мені прилетіло в око й перенісся. Не було жодного побиття. Це все наклеп. Нехай покаже довідку, що має фінгал. У мене є також документи й висновки, передаю це в правоохоронні органи. За це треба буде відповісти», — додав він.

Павло Ковтуненко / © instagram.com/pavelalibaba

Отже, учасники конфлікту оприлюднили взаємні звинувачення та власні докази травм. Однак їхні дописи в соцмережах самі по собі не встановлюють, хто саме застосовував силу та за яких обставин виникли ушкодження. Остаточні обставини інциденту мають з’ясувати правоохоронці.

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