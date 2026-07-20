Зірка "Холостяка" Половинкіна відповіла, чи закрутила роман з Цимбалюком після чуток про зраду Світлицькій

Тарас Цимбалюк і Анастасія Половинкіна / © instagram.com/polovynkina_

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Фіналістка «Холостяка» Анастасія Половинкіна вперше прокоментувала чутки про роман із Тарасом Цимбалюком, які спалахнули після припущень користувачів про можливу зраду актора Олені Світлицькій.

Останніми тижнями особисте життя Тараса Цимбалюка активно обговорюють у Мережі. Користувачі почали шукати «докази» його нібито нового роману. Однією з головних героїнь цих припущень стала Анастасія Половинкіна. Вона тривалий час не коментувала ситуацію. Тепер же вперше дала чітку відповідь. Сталося це в шоу «Тур зірками».

Тарас Цимбалюк і Анастасія Половинкіна

Поштовхом для нової хвилі обговорень стали сторіз Половинкіної, де вона фарбувала комусь волосся у світлий колір. Незабаром зі схожою зачіскою з’явився і Цимбалюк. Саме цей збіг користувачі назвали одним із «доказів» їхніх стосунків. Втім, сама Анастасія пояснила, що жодної сенсації тут немає.

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«Я фарбувала знайомого. Він, мабуть, просто бачив, що я у себе в сторіс друга фарбую, і сам захотів пофарбувати», — з гумором відповіла Половинкіна.

Тарас Цимбалюк і Анастасія Половинкіна / © instagram.com/polovynkina_

Втім, на цьому інтернет-детективи не зупинилися. Згодом вони заявили, що впізнали диван Анастасії на одному зі знімків актора. Половинкіна лише посміялася з таких висновків. Водночас вона не приховувала, що Цимбалюк справді бував у неї вдома. Щоправда, сталося це лише один раз і досить давно.

«Ні, я була в Барселоні», — коротко відповіла фіналістка «Холостяка» на запитання, чи бачилися вони з актором останнім часом, додавши, що зараз їх пов’язує лише дружнє спілкування.

Тарас Цимбалюк і Анастасія Половинкіна / © instagram.com/polovynkina_

На тлі гучних припущень ця заява стала першою публічною реакцією Половинкіної на історію, яка кілька тижнів активно ширилася соцмережами. Таким чином вона фактично спростувала версію про роман із Цимбалюком.

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Нагадаємо, нещодавно переможниця «Холостяка» Надін Головчук чесно висловилася про Цимбалюка та заявила, що хоче особисто подивитися йому в очі.

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