Зірка "Холостяка" розкрила, як чоловік відреагував на вагітність та яке обрала ім’я для первістка

Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

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Переможниця 12-го сезону шоу «Холостяк» Катерина Лозовицька, яка невдовзі вперше стане мамою, поділилася подробицями вагітності, розсекретила реакцію чоловіка Гідаята Сеїдова на майбутнє поповнення та розповіла про вибір імені для первістка.

Радісна звістка застала подружжя зненацька. Пара не планувала народження дитини саме зараз, хоча обоє давно хотіли стати батьками. Тому перший позитивний тест викликав у Каті цілу гаму емоцій. Блогерка зізналася, що навіть після кількох перевірок не могла повірити в результат. Щоб остаточно переконатися, вона того самого дня записалася на УЗД. І лише після висновку лікарки усвідомила, що справді чекає на малюка.

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«Я дуже довго не могла в це повірити. Зробила три тести, записалася на УЗД того самого дня. І поки лікарка на УЗД не підтвердила, що так, я вагітна, не вірила. У мене був шок, але я була щаслива», — пригадала Катя в інтерв’ю «Радіо Люкс».

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Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Не стала Лозовицька відкладати й розмову з коханим. Щойно побачила результат першого тесту, одразу зателефонувала Гідаяту відеозв’язком. Влаштовувати особливий сюрприз чи вигадувати романтичний спосіб повідомити новину вона навіть не думала: настільки сильними були переживання в той момент.

«Я не знаю, як дівчата витримують цю паузу, щось готують. Я йому вже після першого тесту телефонувала по відеозв’язку. Тут не було ніякої романтики. Це така серйозна подія в житті, що в мене навіть мозок не працював у напрямку того, що треба щось підготувати чи записати», — поділилася блогерка.

За словами Каті, чоловік теж не очікував такого розвитку подій. Гідаят був щасливий почути новину, однак водночас не приховував здивування. Нині майбутні батьки поступово готуються до появи первістка, хоча деякі важливі рішення ще залишаються відкритими.

Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Зокрема, пара поки не поспішає розкривати стать малюка. Катя пообіцяла поділитися цією інформацією зі своїми підписниками найближчим часом. Водночас у подружжя вже є кілька варіантів імені, які вони активно обговорюють.

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«У мене з однією статтю ім’я було готове завжди — буквально з дитинства знала, як би назвала дитину. А для іншої статі такого імені не було. Ми гуглили, спілкувалися з ChatGPT, хотіли знайти щось не надто звичайне, але водночас цікаве. Мій чоловік — азербайджанець, тому дитина матиме по батькові Гідаятович або Гідаятівна. Треба, щоб ім’я добре з цим поєднувалося», — пояснила Лозовицька.

Остаточно визначитися з іменем закохані хочуть уже після пологів. Катя припускає, що тоді їм буде простіше зробити вибір, адже вони зможуть побачити малюка й зрозуміти, яке ім’я йому найбільше пасує.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Лозовицька повідомила, що переїжджає з Києва й розсекретила, де житиме з чоловіком.

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