Гламур
187
2 хв

Зірка "Холостяка" шокувала правдою про Дьоміна і чому він просив вибачення: "Не люблю зверхність"

Зірка зізналася, чи ображена на колегу зараз.

Віра Хмельницька
Слава Дьомін, Ксенія Щербач

Слава Дьомін, Ксенія Щербач

Зірка «Холостяк-13» і ведуча Ксенія Щербач відверто розповіла про серйозний конфлікт з інтерв’юером Славою Дьоміним.

За словами Щербач, інцидент стався на одному із заходів, де ведучий одразу почав ставити їй різкі запитання і дозволив собі знецінювальні коментарі. Ксенія пригадує, що Дьомін поцікавився її співпрацею з брендами та поставив під сумнів її статус поза участю в реаліті: «Який бренд? Ти знаєш, як це дорого? Хто ти взагалі, окрім „Холостяка“?». Така манера спілкування, за словами ведучої, її обурила й вона лише відповіла: «У вас все?».

Ксенія Щербач

Ксенія Щербач

Втім, ситуація отримала несподіване продовження вже за пів року. Як розповідає Щербач в «ПВМ шоу», після стрімкого розвитку її проєкту колега сам підійшов до неї, визнав конкуренткою й перепросив.

«Він почав розповідати, що дивиться мої відео — вони дуже класні й професійні. За пів року — від „ніхто“ до конкурентки. Непогано. Він сказав сам, що я „винна“, що зайшла на його територію й конкурентка. Я сказала, що працюю на свою аудиторію. Не скажу, що зла на нього, але дуже не люблю, коли люди поводяться зверхньо чи ставляться з неповагою», — прокоментувала блогерка.

Окрім цього, Ксенія поділилася власною думкою про українських інтерв’юерів. Вона відзначила Аліну Доротюк як більш професійну, підкресливши важливість журналістської освіти, водночас назвавши Єву Коршик талановитою, але менш досвідченою у професійному сенсі.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тіна Кароль уїдливо відреагувала на заяви Злати Огнєвіч, де вона розповідала про дорогі витрати на догляд.

