Зірка "Холостяка" Терен назвав суму пенсії, яку отримує на місяць як ветеран війни

Олександр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

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Колишній учасник шоу «Холостяк-13» Олександр «Терен» Будько зізнався, яку пенсію отримує як ветеран війни.

Олександр служив у війську. Проте у серпні 2022 року він дістав тяжке поранення, внаслідок якого втратив нижні кінцівки. Відтоді Терен став ветераном війни та раз на місяць отримує пенсію, сума якої становить близько 500 доларів. Про це Олександр розповів на шоу "Ранкова кава".

Окрім того, Терен заробляє кошти з різних проєктів та рекламних інтеграцій. Що стосується витрат, то ветеран війни не веде підрахунки. Олександр не приховує, що в нього як такої фінансової грамотності немає. Проте він припускає, що на місяць витрачає близько півтори тисячі доларів.

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Олександр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

«Чесно кажучи, я ніколи не рахував (скільки потрібно грошей — прим. ред.). У мене є витрати. Приходять кошти, я щось там купив собі, комусь щось купив, заплатив за оренду, закінчився бензин — заправився. У мене з математикою дуже складно. Було б добре, якби у мене була фінансова грамотність. Я задумуюсь, що варто вести якісь підрахунки. У середньому десь півтори тисячі доларів на місяць», — ділиться ветеран війни.

Тим не менш, в Олександра є амбітна фінансова ціль. Знаменитість хоче в майбутньому придбати будинок. Терен навіть поступово відкладає кошти. Проте, за його словами, в найближчі роки він поки орендуватиме квартиру.

Олександр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

«У мене є ціль — будинок. Хочеться будинок якийсь, щоб можна було більш приватно почуватися. Мені подобається в будинку жити. Щось відкладається за потреби, але поки що це так», — поділився ветеран війни.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Терен показав архівне фото, яке було зроблене одразу після його тяжкого поранення. Також ветеран війни здивував, як відтоді змінився.

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