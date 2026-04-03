Зірка "Холостяка" Терен несподівано розійшовся з обраницею після 3 місяців стосунків та пояснив чому

Олександр Терен та Катериною Смачило

Зірка «Холостяка-13» ветеран Олександр Терен здивував причиною розриву стосунків з письменницею й літературознавицею Катериною Смачило.

Про роман пари стало відомо наприкінці 2025 року. Тоді вони вперше з’явилися разом на публіці та не приховували симпатії. Їхні стосунки розвивалися доволі стрімко, однак тривали недовго. Уже взимку закохані вирішили поставити крапку. За словами Терена, розрив відбувся спокійно і без драм.

«Було багато різних факторів, ми не розійшлися якось по-злому. Все було досить взаємно, ми поговорили спокійно. Зрозуміли, що, напевно, краще зараз на цьому етапі розійтися», — поділився він у інтерв’ю BLIK.ua.

Як пояснив герой реаліті, однією з причин стала надмірна увага з боку публіки та медіа. Постійні згадки в інформаційному просторі створювали додатковий тиск, до якого його обраниця виявилася не готовою. Сам Терен нині зосереджений на роботі та нових цілях.

«Чесно кажучи, часу взагалі немає, навіть на себе фактично. Бо дуже все розплановано — з однієї події на іншу, плюс акторство, репетиторство. Треба вчити англійську, щоб не тільки зніматися в українських фільмах, а й в інших», — розповів Олександр.

Зазначимо, про їхні стосунки заговорили після спільної появи на концерті «Наймузичніша ялинка країни з alyona alyona» у столичному Палаці спорту. Тоді пара не коментувала роман безпосередньо, однак публічні виходи лише підігрівали інтерес до їхньої історії.

