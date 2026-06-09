Зірка "Холостяка" Терен показав себе одразу після поранення і приголомшив, як відтоді змінився

Олександр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

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Ветеран війни та колишній учасник шоу «Холостяк-13» Олександр «Терен» Будько показав, який вигляд мав у лікарні одразу після тяжкого поранення на фронті і як відтоді змінився.

У своєму Instagram Терен поділився мотиваційним дописом. Ветеран війни зізнався, що тяжке поранення на фронті кардинально змінило його життя, проте він не опустив рук. Зокрема, колишній «Холостяк» після реабілітації також почав активно підтримувати фізичну форму. Терен говорить, що тренується вісім разів на тиждень, ходить на бокс, у басейн, займається у спортивній залі. Звичайно, це все чудово відображається на його фізичній формі. Своїм прикладом ветеран війни демонструє, що інвалідність — не вирок.

«Мені важливо й надалі показувати, що людина з інвалідністю може бути сильною, привабливою та сексуальною. І так само важливо показувати, що зміни можливі для кожного», — говорить ветеран війни.

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Олександр Терен одразу після поранення та зараз / © instagram.com/tsvit_terenu

Олександр також поділився, що робить це все задля того, аби бути здоровішим, міцнішим та загалом кращою версією себе. Він також наголосив, що ні з ким не змагається та нікому нічого не доводить, а лиш демонструє, що зміни можливі завжди.

«Я не змагаюся з іншими людьми. Я просто дивлюся на хлопця з першого фото і намагаюся щодня зробити для нього щось хороше. Жодних секретів тут немає, просто багато роботи, дисципліни та часу. Тож ще раз подивіться на ці фото. Якщо зміни зміг зробити я, то у вас теж точно вийде», — додав ветеран війни.

Зазначимо, Олександр Терен служив у війську. На жаль, у серпні 2022 року військовий отримав тяжке поранення на фронті, в результаті якого втратив нижні кінцівки. Терен пройшов курс реабілітації та користується зараз протезами.

Нагадаємо, 2024 року гуморист Віктор Розовий отримав тяжке поранення на фронті. Нещодавно він зізнався, що перенесе операцію за кордоном.

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