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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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466
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Зірка "Холостяка" Терен публічно принизив відому блогерку та звинуватив її у прихильності до Путіна

Анна Алхім після гучного скандалу почала виправдовуватися за свою позицію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олександр Терен, Анна Алхім

Олександр Терен, Анна Алхім

Головний герой реалітішоу "Холостяк-13", ветеран війни і громадський діяч Олександр "Терен" Будько обурився нещодавнім скандалом Анни Алхім.

Річ у тому, що блогерка нещодавно висловила своє презирство щодо використання української мови. На таку різку поведінку Алхім відреагував Терен і назвав її контент до "дегенеративного". У своєму фотоблогу він звернувся й до українців та обурився тими, хто підтримує її позицію. Він зазначив, що блогерка не лише зневажає рідну мову, але й регулярно слухає російську музику та дивиться серіали для окупантів. Крім того, пригадав її неоднозначну реакцію на кривавого диктатора путіна.

"Зараз дуже багато дегенеративного контенту. А саме одна з блогерок, яка просуває російські наративи, говорила й не спростувала, що путін є одним із найвпливовіших політиків і вона його поважає. Також просуває російський контент, артикулює мовою ворога. І таких людей дуже багато. І найгірше, що людей, які підтримують цей контент, теж дуже багато. Дуже прикро, коли білоруси, які воюють в Україні за нас, можуть вивчити українську, а люди, які впливають на загал, чомусь українську не використовують, а навпаки – применшують її вартість. Мені шкода, що дуже багато людей не може усвідомити, наскільки цей контент є нищівним для нас як нації. Я йшов воювати за соборну українську державу без будь-чого російського в ній і зокрема мови. Для тих, хто в своїй голові вміщає два поняття "Алхім і весь ворожий контент" і "український патріотизм" рекомендую прочитати книгу Юрія Горліса-Горського "Холодний Яр", — зазначив Терен.

Олександр Терен про Анну Алхім

Олександр Терен про Анну Алхім

У відповідь Анна Алхім записала низку сторіз для своїх хейтерів. Блогерка одразу почала виправдовуватися за свою позицію. Вона вдає, що не розуміє такої хвилі хейту та жаліється на погрози та образи у свій бік. За словами Алхім, вона свідомо обрала ворожу мову для спілкування та ігноруватиме думки решти з цього приводу.

"У мене є своя думка та погляди на життя. І вони не збігаються з вашими. Я не приходжу до вас та не розповідаю, як треба жити. Я роблю те, що подобається мені. Мені по*б*ти, якою мовою ви розмовляєте, яку музику слухаєте та що у вас вдома відбувається. Мені н*ср*ти. Ви хочете, щоб я жила так, як ви всі хочете. Я вже отримала мільйон погроз. Проте скажу, що я можу вільно спілкуватися українською там, де треба. І якщо зі мною спілкуються українською, то я теж нею відповідаю. Я знаю українські пісні та люблю їх. Але мій свідомий вибір – не переходити на українську. Я буду слухати ту музику, яка мені подобається та я жодним чином не порушую закон. Бо все, що ви нав'язуєте – не моє, а ваше. Той, кому не подобається, проходить повз. Мені неприємно та образливо", — видала зірка Мережі.

Анна Алхім

Анна Алхім

Нагадаємо, нещодавно Анна Алхім відверто розповіла про те, що була коханкою у заможного бізнесмена.

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